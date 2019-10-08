с чего всё началось

Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.

Общество Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.

Политика Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

Здоровье Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Авто Ford обновил модели Galaxy и S-Max Компания Ford представила обновленные модели — минивэны Ford Galaxy и Ford S-Max.

Космос Как стартапы могут получить доступ к $100 трлн, заменив банки Жизнь Дингл радикально изменилась, когда она кликнула на Facebook на рекламу Tala, американского стартапа, который выдает небольшие займы через мобильное приложение.

Политика В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.

Футбол Женская сборная России уступила Нидерландам в отборе на Евро-2021 В рамках отбора на Евро-2021 между собой сыграли сборные Нидерландов и России. Поединок в Эйндховене завершился победой хозяев поля.

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Кино Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными Режиссер в одном из интервью назвал кинокомиксы «парками развлечений», ничего не имеющего общего с настоящим кино.

Авто Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.

Интернет Настольный браузер Opera поможет уйти от слежки Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Общество Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.

Здоровье Турчак предложил улучшить законопроект об обращении лекарств Законопроект "Об обращении лекарственных средств" может пополниться нормами, упрощающими ввоз и назначение для конкретных пациентов незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Политика Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Космос Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.

Кино Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.

Наука Найден способ определить разницу в лекарствах и еде среди австралийцев Среди наиболее интересных моментов ученые выяснили, что потребление алкоголя и кофе было выше в районах с более дорогой арендой жилья.