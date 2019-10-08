Политика
КоммерсантъНового главу ФСИН нашли в Красноярске
Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.
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Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца
В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Телеканал 360° 05:51
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
РИА Новости 17:22
Здоровье
Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов
Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Авто
Ford обновил модели Galaxy и S-Max
Компания Ford представила обновленные модели — минивэны Ford Galaxy и Ford S-Max.
Коммерсантъ 04:33
Космос
Как стартапы могут получить доступ к $100 трлн, заменив банки
Жизнь Дингл радикально изменилась, когда она кликнула на Facebook на рекламу Tala, американского стартапа, который выдает небольшие займы через мобильное приложение.
Forbes 06 октября в 08:02
Политика
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском 17:14
Футбол
Женская сборная России уступила Нидерландам в отборе на Евро-2021
В рамках отбора на Евро-2021 между собой сыграли сборные Нидерландов и России. Поединок в Эйндховене завершился победой хозяев поля.
Bookmaker-ratings.ru 15:51
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 13:23
Кино
Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Режиссер в одном из интервью назвал кинокомиксы «парками развлечений», ничего не имеющего общего с настоящим кино.
Культуромания 07:09
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 06 октября в 04:48
Интернет
Настольный браузер Opera поможет уйти от слежки
Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.
Вести.Хайтек 06:59
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru 02:59
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Политика
Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях
Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Rambler News Service 12:01
Шоу-бизнес
Соловьев посоветовал Собчак «заняться мужем», а не постить фейки
URA.Ru вчера в 14:05
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Общество
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
RT на русском 07:05
Здоровье
Турчак предложил улучшить законопроект об обращении лекарств
Законопроект "Об обращении лекарственных средств" может пополниться нормами, упрощающими ввоз и назначение для конкретных пациентов незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.
Дни.ру 08:16
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Космос
Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты
Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.
N+1 06 октября в 08:02
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor 05 октября в 22:26
Наука
Найден способ определить разницу в лекарствах и еде среди австралийцев
Среди наиболее интересных моментов ученые выяснили, что потребление алкоголя и кофе было выше в районах с более дорогой арендой жилья.
Goroday.ru 17:36
Происшествия
Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО
Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.
РБК 03:15