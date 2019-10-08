Политика
КоммерсантъНового главу ФСИН нашли в Красноярске
Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.
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Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Происшествия
В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год
В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Мойка78 вчера в 07:31
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42%-1,05%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились.
ТАСС 16:37
Политика
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 15:22
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Политика
Путина в США поздравили с днем рождения надписью в небе
Мойка78 вчера в 21:53
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс вчера в 09:08
Футбол
Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона
Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Sportbox.RU 16:57
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru 14:40
Кино
Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Культуромания 07:09
Общество
Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя
В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
RuNews24.ru 03:15
Армия и оружие
В ЛНР заметили уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор
Машина была создана на базе плавающего транспортера ПТС-3.
ГЛАС.RU 09:42
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru вчера в 13:20
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Путешествия
Россияне раскупили все путевки в Турцию в октябре
На текущий месяц российские туроператоры больше не продают путевки на курорты Турции, так как в отелях попросту больше нет мест.
Время Пресс 11:14
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Футбол
Статую Ибрагимовича открыли в Швеции
Статую именитому футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в шведском городе Мальме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:12
Футбол
Мурад Мусаев: «У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб решил летом пригласить нападающего Маркуса Берга.
Спорт-Экспресс 15:25
Кино
Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала
Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.
ФАН 16:12
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Происшествия
Анапский судья пытался продать решение апелляции
Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 11:57
Происшествия
Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка»
Следствие попросило заочно арестовать девелопера Павла Фукса — брата экс-совладельца «Теремка» Романа Фукса.
РБК вчера в 09:12
Баскетбол
Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»
Причиной отмены послужил твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.
Чемпионат 15:12