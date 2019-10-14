Футбол
Газета.RuНового наставника Тедеско игрокам «Спартака» представит Цорн
Немецкий специалист Доменико Тедеско вместе с генеральным директором "Спартака" Томаса Цорна пришел на свою первую тренировку в качестве наставника красно-белых.
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Доменико Тедеско подтвердил корреспонденту «СЭ», что сегодня проведет первую тренировку во главе своей новой команды.Спорт-Экспресс00:51
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Хоккей
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Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех провел свой первый матч в хоккее, сообщает ТАСС.
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Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
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Ведомости 08:30
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Актриса и бывшая участница южнокорейской женской группы f(x) 25-летняя Солли (Sulli) найдена мёртвой в своём доме.
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В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
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В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
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Могут ли вылететь «Динамо» и «Спартак»? Онлайн с Дмитрием Галяминым
Сегодня гостем онлайн-эфира на YouTube-канале «СЭ» станет экс-спортивный директор московского «Динамо», чемпион СССР в составе ЦСКА, участник ЧМ в составе сборной России Дмитрий Галямин.
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Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года
Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.
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Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
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Навка поздравила Заворотнюк и Чернышева
Фигуристка Татьяна Навка в соцсети поздравила своего коллегу Петра Чернышева и актрису Анастасию Заворотнюк с годовщиной венчания.
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Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие
Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
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«Федор — Стив Джобс в мире пиццы», — сказал об Овчинникове его партнер и акционер «Додо Пиццы» Денис Грин — «одно из самых больших имен» в индустрии пиццы, пишет Bloomberg.
Forbes 04:10
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Медведев отчитал губернаторов за вранье
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Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
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В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
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«Матрица» выходит в повторный прокат в России
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Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
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