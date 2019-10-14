Футбол

Газета.RuГазета.RuНового наставника Тедеско игрокам «Спартака» представит Цорн

Немецкий специалист Доменико Тедеско вместе с генеральным директором "Спартака" Томаса Цорна пришел на свою первую тренировку в качестве наставника красно-белых.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Тедеско подтвердил, что в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Доменико Тедеско подтвердил корреспонденту «СЭ», что сегодня проведет первую тренировку во главе своей новой команды.
Спорт-Экспресс00:51

Подробнее о событии

Источник: «Спартак» объявит о назначении Тедеско во второй половине дня

Sportbox.RU06:34

Источник: «Спартак» объявит о назначении Тедеско во второй половине дня

Матч ТВ06:34

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

РБК01:34

СМИ: Тедеско представят в «Спартаке» во второй половине дня

Спорт-Экспресс05:52

Тедеско начал тренировать «Спартак»

Metaratings02:33

Гендиректор «Спартака» и Тедеско направились на тренировку команды. ФОТО

Sport.ru04:14

Тедеско выехал на первую тренировку в «Спартаке»

Sports.ru01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Хоккей

Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал в хоккее

Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех провел свой первый матч в хоккее, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:30
Политика

Песков прокомментировал пресс-марафон Зеленского

В Кремле ознакомились с основными тезисами пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского.
Известия 07:00
Экономика

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Космос

Первый космический лифт появится к 2050 году

Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 07:56
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Армия и оружие

Трамп: курды в Сирии могут отпускать боевиков ИГ для вмешательства США

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что курды на северо-востоке Сирии, возможно, сами освобождают заключенных боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), чтобы втянуть Вашингтон в конфликт.
Инфорос 08:08
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Политика

Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета

Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Происшествия

СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Культура

Южнокорейская певица и актриса Солли найдена мёртвой

Актриса и бывшая участница южнокорейской женской группы f(x) 25-летняя Солли (Sulli) найдена мёртвой в своём доме.
News.ru 08:19
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником

В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Футбол

Могут ли вылететь «Динамо» и «Спартак»? Онлайн с Дмитрием Галяминым

Сегодня гостем онлайн-эфира на YouTube-канале «СЭ» станет экс-спортивный директор московского «Динамо», чемпион СССР в составе ЦСКА, участник ЧМ в составе сборной России Дмитрий Галямин.
Спорт-Экспресс 06:45
Футбол

Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.
Говорит Москва вчера в 13:54
Здоровье

Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Шоу-бизнес

Навка поздравила Заворотнюк и Чернышева

Фигуристка Татьяна Навка в соцсети поздравила своего коллегу Петра Чернышева и актрису Анастасию Заворотнюк с годовщиной венчания.
Аргументы недели вчера в 04:18
Общество

Мама погибшей 9-летней Лизы обратилась к саратовцам

Тетя погибшей в Ленинском районе девочки Ирина Кулясова выложила у себя на страничке в Facebook видеообращение своей сестры Елены Киселевой, мамы 9-летней Лизы, погибшей 9 октября от рук уголовника.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:52
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие

Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии

Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости 00:06
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru 08:36
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Экономика

«Стив Джобс в мире пиццы»: основатель «Додо Пиццы» рассказал о создании «компании-киборга»

«Федор — Стив Джобс в мире пиццы», — сказал об Овчинникове его партнер и акционер «Додо Пиццы» Денис Грин — «одно из самых больших имен» в индустрии пиццы, пишет Bloomberg.
Forbes 04:10
Политика

Медведев отчитал губернаторов за вранье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.
Lenta.ru 08:04
Интернет

«Яндекс» запустил приложение Sloy для распознавания одежды в видео

ТАСС 07:00
Хоккей

Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун

Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Кино

«Матрица» выходит в повторный прокат в России

Повестка дня 05:14
Политика

Стало известно, за что Россию не любят в мире

В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное