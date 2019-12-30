Политика
РИА НовостиНовогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети
Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
В Тверской области на базе отдыха погиб водитель снегохода
В среду, 1 января, на базе отдыха «Достоевский», что в Кимрском районе Тверской области, погиб водитель снегохода.
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Кино
Вышел трейлер фильма «Тихое место 2»
Фильм снял режиссер Джон Красински. В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz обещает показать вскоре нового представителя своего S-Class.
Политика
Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Футбол
«Реал» рассматривает вариант с трансфером форварда «Ливерпуля» Мане
Мадридский "Реал" рассматривает вариант с трансфером форварда "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Le10sport.com.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Общество
На Украине вступило в силу уголовное наказание за повторное вождение нетрезвым
С 1 января на Украине вступила в силу уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Политика
Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Футбол
Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году
Игры
Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения
В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен
Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Единоборства
Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.