Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
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В Сети раскритиковали новогоднее обращение Порошенко

РБК15:25

Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети

РИА Новости08:21

В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

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Блогеры высмеяли «новогоднее обращение» Порошенко

Взгляд.ру09:24

«Политический труп»: в Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

РЕН ТВ08:55

В соцсетях высмеяли новогоднее обращение Порошенко

News.ru08:38

Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение

Известия14:20
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