Политика
РИА НовостиНовогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети
Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Оценить324
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Общество
Сбежавший в Ливан Гон сначала побывал в Турции
Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Космос
Илон Маск назвал дату первого полета Starship
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Общество
В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
Палау стала первой страной, где запретили солнцезащитные кремы
Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии
Вооруженные силы США нанесли высокоточные оборонительные удары по трем объектам в Ираке и двум в Сирии,- говорится в заявлении помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана Цели включали в себя объекты хранения оружия и командно-диспетчерские пункты.
Политика
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Футбол
«Милан» презентует Ибрагимовича 3 января
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Армия и оружие
Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Гаджеты
Xiaomi представила новые умные часы Watch Color
Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
Политика
Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации.
Космос
«Отель для роботов» отправляет в космос NASA. Постояльцы уже есть
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.