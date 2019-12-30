Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
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В Сети раскритиковали новогоднее обращение Порошенко

РБК15:25

Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение

Известия14:20

В соцсетях высмеяли новогоднее обращение Порошенко

News.ru08:38

Блогеры высмеяли «новогоднее обращение» Порошенко

Взгляд.ру09:24

«Политический труп»: в Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

РЕН ТВ08:55

В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Газета.Ru11:50

Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети

РИА Новости08:21
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Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь

В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Lenta.ru 18:08
Политика

Протестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде

Газета.Ru 10:53
Общество

Сбежавший в Ливан Гон сначала побывал в Турции

Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан.
Известия 18:25
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости 17:44
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Илон Маск назвал дату первого полета Starship

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Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета 18:22
Общество

В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры

В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 13:30
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
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Палау стала первой страной, где запретили солнцезащитные кремы

Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Дождь 12:06
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 16:14
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
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Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии

Вооруженные силы США нанесли высокоточные оборонительные удары по трем объектам в Ираке и двум в Сирии,- говорится в заявлении помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана Цели включали в себя объекты хранения оружия и командно-диспетчерские пункты.
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Особое мнение: Александр Баунов

Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
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В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
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В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
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«Милан» презентует Ибрагимовича 3 января

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На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Piter.tv 30.12.19 в 03:58
Хоккей

Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира

REGNUM вчера в 12:06
Армия и оружие

Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
РИА Новости 17:11
Баскетбол

Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
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В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Гаджеты

Xiaomi представила новые умные часы Watch Color

Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
iReactor вчера в 03:27
Политика

Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации.
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«Отель для роботов» отправляет в космос NASA. Постояльцы уже есть

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Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
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