Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
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