Общество

Вести.RuВести.RuНовогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

"Российская газета" опубликовала подсчет стоимости новогоднего стола для среднестатистического жителя России. Подорожавшие за год на 2,74 процента продукты обойдутся в 6430,78 рублей.
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с чего всё началось

Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Росстат по просьбе "Российской газеты" подсчитал стоимость новогоднего стола. В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей. За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента.
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Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Российская газетавчера в 18:00
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Компания-подрядчик Nord Stream 2 подтвердила приостановку работы швейцарской фирмы Allseas по укладке труб для газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.
Известия 03:39
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Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

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Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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