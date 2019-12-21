Общество
Вести.RuНовогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
"Российская газета" опубликовала подсчет стоимости новогоднего стола для среднестатистического жителя России. Подорожавшие за год на 2,74 процента продукты обойдутся в 6430,78 рублей.
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с чего всё началось
Росстат по просьбе "Российской газеты" подсчитал стоимость новогоднего стола. В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей. За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента.Российская газетавчера в 18:00
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