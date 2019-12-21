Общество

Вести.RuВести.RuНовогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

"Российская газета" опубликовала подсчет стоимости новогоднего стола для среднестатистического жителя России. Подорожавшие за год на 2,74 процента продукты обойдутся в 6430,78 рублей.
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с чего всё началось

Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Росстат по просьбе "Российской газеты" подсчитал стоимость новогоднего стола. В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей. За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента.
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Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России

РИА Новости04:41

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране

РБК08:00

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году

Комсомольская правда06:15

Названа средняя стоимость новогоднего стола в России

Lenta.ru08:39

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян

Газета.Ru04:11

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

RT на русском03:55

Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Российская газетавчера в 18:00
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СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

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Аналитики прогнозируют снижение курса доллара США в 2020 году

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Армия и оружие

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Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

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Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

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"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
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В Роскачестве оценили российские игристые вина

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По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
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