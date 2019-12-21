Росстат по просьбе "Российской газеты" подсчитал стоимость новогоднего стола. В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей. За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента.

с чего всё началось

"Российская газета" опубликовала подсчет стоимости новогоднего стола для среднестатистического жителя России. Подорожавшие за год на 2,74 процента продукты обойдутся в 6430,78 рублей.

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Политика Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.

Происшествия В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.

Политика В «газовой» войне Украина «дожала» Россию «Газовая война» между Россией и Украиной закончилась, не успев начаться, причем в пользу последней: «Газпром» согласился выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и согласовал транзит газа через Украину на пятилетний срок, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова Алексея Миллера.

Политика В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.

Происшествия Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

Политика США выделят $1 млрд на продвижение «энергонезависимости» Европы В 2020—2023 годах США потратят $1 млрд на поддержку энергетических проектов в Европе и Евразии, чтобы помочь странам региона избавиться от «зависимости» от России.

Хоккей Овечкин стал шестым в истории НХЛ по голам на выезде Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче отметился голом и результативной передачей.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.