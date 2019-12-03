Общество

ИзвестияИзвестияНовогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных. Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen. Покупать себе подарок собираются около 38% опрошенных.
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с чего всё началось

Эксперты узнали, сколько россияне готовы тратить на новогодние подарки

Россияне планируют потратить на новогодние подарки на себя самих почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тысяч рублей, а на своих любимых - 5,9 тысячи, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 18:32

Подробнее о событии

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБКвчера в 21:18

Россияне рассказали, кому хотят подарить самый дорогой новогодний подарок

Life.ruвчера в 19:00

Стало известно, сколько россияне потратят на новогодний стол

Москва 24вчера в 19:20

Названа сумма, которую россияне готовы потратить на новогодние подарки

Московский Комсомолецвчера в 19:15

Стало известно, сколько россияне хотят потратить на новогодний стол

Аргументы и Фактывчера в 19:20

Россияне готовятся к праздникам на распродажах

Коммерсантъвчера в 18:09

Россияне потратят на новогодний подарок на себя вдвое больше, чем для любимых - Nielsen

ПРАЙМвчера в 18:15
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Происшествия

СК признал пилота виновным по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100

Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено.
РБК вчера в 19:57
Футбол

Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.
Советский спорт вчера в 02:16
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru вчера в 12:59
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
REGNUM вчера в 19:53
Политика

Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Американскому президенту Дональду Трампу дали еще время на то, чтобы дать ответ по поводу участия в слушаниях в рамках расследования по импичменту.
РЕН ТВ 29 ноября в 18:50
Религия

Проклов день: что запрещено делать 3 декабря

Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
Волгоградская правда вчера в 22:22
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru вчера в 15:06
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru вчера в 07:08
Происшествия

Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев

Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
РЕН ТВ вчера в 23:37
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru вчера в 09:57
Здоровье

Более 65 миллионов россиян привились от гриппа

Более 65,59 миллиона человек сделали прививку от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 3 декабря.
Вечерняя Москва вчера в 23:14
Футбол

Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Газета.Ru вчера в 06:41
Экономика

Обязательные платежи россиян превысят 15% от доходов

В 2019 году доля обязательных платежей россиян превысит 15% от доходов.
Телеканал 360° вчера в 18:09
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM вчера в 15:49
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Происшествия

Последствия обрушения моста в Оренбурге попали на видео

В Сети появилось видео с последствиями обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Политика

В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»

Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.
Взгляд.ру вчера в 18:16
Гаджеты

Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro

В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
MobiDevices вчера в 04:25
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Происшествия

В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка

РИА Новости вчера в 07:01
Политика

Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
РБК вчера в 23:15
Происшествия

В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

РБК вчера в 23:12
Технологии

Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
OAnews вчера в 19:11
Наука

Инженеры НИТУ «МИСиС» оптимизируют «ловушку» элементарных частиц в CERN

Naked Science 29 ноября в 07:14
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
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