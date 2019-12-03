Россияне планируют потратить на новогодние подарки на себя самих почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тысяч рублей, а на своих любимых - 5,9 тысячи, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных. Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen. Покупать себе подарок собираются около 38% опрошенных.

Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

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