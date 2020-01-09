Общество
Московский КомсомолецНовогодние праздники обходятся стране в триллион рублей
Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».
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Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Политика
Президента России сегодня ждут в Севастополе
Президента России Владимира Путина ждут сегодня в Севастополе.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Общество
Сумма штрафов «Мемориалу» превысила 4 млн рублей
Общая сумма штрафов Международному Мемориалу и правозащитному центру "Мемориал" вместе с выписанным в четверг, 9 января, превысила 4 млн рублей.
Экономика
Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
Футбол
«Манчестер Сити» может купить до шести новых игроков
«Манчестер Сити» может приобрести от 4 до 6 новых игроков в наступившем году. Об этом сообщает The Telegraph.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Экономика
Кехман обжаловал взыскание с него более 7 млрд рублей долгов
В ноябре этого года исполнительный лист получил "БМ-Банк" на сумму более 11 млрд руб. Решение о выдаче документа, как следует из материалов дела, было также обжаловано Кехманом.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Культура
«Оскар» вновь вручат без ведущего
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России
Согласно опубликованной информации, кросс-хэтчбек Kia Xceed уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка и в скором времени производство модели будет запушено на калининградском заводе «Автотор».
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
В России выросли цены на автомобили
Кино
В Сети появились первые кадры продолжения «Аватара»
В Сети появились первые кадры продолжения фантастической картины "Аватар".
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Политика
В Китае анонсировали встречу с правительством США по торговой сделке
Китайский вице-премьер Лю Хэ заявил о намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13–15 января.
Армия и оружие
Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Шоу-бизнес
Мария Порошина похудела на 10 килограммов при помощи умного прибора
В форму после родов Порошина приходит с помощью знакомого диетолога.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Армия и оружие
Индия осталась недовольна мобильностью ЗРПК «Панцирь-С1»
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.