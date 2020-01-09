Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНовогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».
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Эксперты оценили потери экономики РФ от новогодних праздников

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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

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Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

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Новогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

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На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
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Президента России сегодня ждут в Севастополе

Президента России Владимира Путина ждут сегодня в Севастополе.
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Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
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Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Общество

Сумма штрафов «Мемориалу» превысила 4 млн рублей

Общая сумма штрафов Международному Мемориалу и правозащитному центру "Мемориал" вместе с выписанным в четверг, 9 января, превысила 4 млн рублей.
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Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
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«Манчестер Сити» может приобрести от 4 до 6 новых игроков в наступившем году. Об этом сообщает The Telegraph.
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В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
ТАСС вчера в 20:03
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На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

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Экономика

Кехман обжаловал взыскание с него более 7 млрд рублей долгов

В ноябре этого года исполнительный лист получил "БМ-Банк" на сумму более 11 млрд руб. Решение о выдаче документа, как следует из материалов дела, было также обжаловано Кехманом.
ТАСС 05:06
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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

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«Оскар» вновь вручат без ведущего

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Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России

Согласно опубликованной информации, кросс-хэтчбек Kia Xceed уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка и в скором времени производство модели будет запушено на калининградском заводе «Автотор».
32CARS.ru 04:21
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Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В России выросли цены на автомобили

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В Сети появились первые кадры продолжения «Аватара»

В Сети появились первые кадры продолжения фантастической картины "Аватар".
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Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

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Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
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В Китае анонсировали встречу с правительством США по торговой сделке

Китайский вице-премьер Лю Хэ заявил о намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13–15 января.
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Армия и оружие

Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
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Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

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В форму после родов Порошина приходит с помощью знакомого диетолога.
Вести Подмосковья 03:40
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Общество

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Lenta.ru 04:06
Армия и оружие

Индия осталась недовольна мобильностью ЗРПК «Панцирь-С1»

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В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
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