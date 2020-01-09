Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».

Происшествия Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.

Политика Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.

Политика Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300 Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».

Армия и оружие В Сети появилось новое видео удара иранских ракет по военным базам США تصاویری جدید از شلیک و اصابت موشکهای ایران به پایگاه نظامیان تروریست آمریکا pic.twitter.com/qDGefnClOa — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2020 Ранее в СМИ сообщалось, что Иран не намеревался убивать военных США, атакуя ракетами американские базы в Ираке.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Игры В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.

Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.

Политика Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».

Общество Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента» Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».