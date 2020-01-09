Общество
Московский КомсомолецНовогодние праздники обходятся стране в триллион рублей
Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».
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Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Армия и оружие
Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране
В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300
Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».
Транспорт
В Тверской области требуются водители на новые автобусы
Транспорт
Изменения в правилах сдачи экзаменов на права разъяснили в ГИБДД
Стоит отметить, что теоретическая часть экзамена на права будет расширена за счет вопросов по основам психологии и медицины.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья
В Саратовкой области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из ружья, мужчина скончался на месте.
Армия и оружие
В Сети появилось новое видео удара иранских ракет по военным базам США
تصاویری جدید از شلیک و اصابت موشکهای ایران به پایگاه نظامیان تروریست آمریکا pic.twitter.com/qDGefnClOa — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2020 Ранее в СМИ сообщалось, что Иран не намеревался убивать военных США, атакуя ракетами американские базы в Ираке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Игры
В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов
Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Общество
Сеть магазинов SPAR в Петербурге перезапускать не будут
По словам Абдуллаева, компания продаст торговое оборудование конкурентам.
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Армия и оружие
Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке
В Сети опубликовали ролик с изображением последствий ракетного удара Ираном по базе США Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Общество
«Благодарим вежливых людей». Украинец Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Политика
Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию
Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Общество
Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»
Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
Экономика
Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии
Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
Здоровье
Январь в московских клиниках начался с дней открытых дверей
Все желающие москвичи в рамках проекта «Входите, открыто!» смогут посетить Дни открытых дверей.
Технологии
Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной
На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.