Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНовогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».
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Эксперты оценили потери экономики РФ от новогодних праздников

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Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

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Новогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

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Аналитики рассказали о потерях для экономики РФ из-за новогодних каникул

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Аналитики оценили потери России от новогодних праздников

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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Моя Москва.онлайн02:43

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ruвчера в 23:27
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Политика

Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране

В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Рамблер 14:38
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Политика

В Иране ответили на версию США о пуске ракет по украинскому самолёту

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер Boeing 737 был сбит ракетой.
Rusvesna.su 14:11
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области

В результате на месте происшествия погиб 44-летний владелец Mitsubishi. Еще два человека получили ранения.
РБК 14:59
Технологии

Хакеры атакуют пользователей Telegram и воруют их криптовалюту

Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через мессенджер Telegram.
РЕН ТВ 10:57
Футбол

Сульшер хочет подписать шесть игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что ему нужно шесть новых игроков в ближайшие два трансферных периода.
Евро-футбол.ру 14:56
Политика

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
RT на русском 09:06
Шоу-бизнес

Операцию на колене перенес Юрий Антонов

Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
ГЛАС.RU 15:29
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Общество

Женщине повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек

Оka.fm 09:00
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Накануне.Ru 01:34
Футбол

Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией

Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
РИА Новости 14:01
Спорт

WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
РИА Новости 15:12
Политика

В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

Южный Федеральный 09:40
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

РБК 10:19
Футбол

Артета рассказал о трансферных планах «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заверил журналистов, что в зимнее трансферное окно серьезных приобретений ожидать не стоит.
ProstoProSport 14:41
Происшествия

Один человек пострадал в результате пожара на НПЗ в Ухте

Известия 10:10
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Фигурное катание

Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку

Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
Газета.Ru 14:50
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Теннис

Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке

Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Газета.Ru 13:45
Политика

Зеленский дал обещание семьям погибших при крушении самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране, и пообещал им выяснить причины трагедии.
Известия 14:53
Космос

SpaceX проведет испытания систем эвакуации для Crew Dragon в январе

Компания SpaceX объявила новые сроки проведения испытаний собственной системы безопасности для космического корабля Crew Dragon.
Экономика сегодня 07 января в 00:59
Энергетика

Forbes (США): российские нефтяные компании больше всех выигрывают от ирано-американского кризиса (Forbes)

Если кризис затянется, высокие нефтяные цены окажут понижающее воздействие на мировое потребление энергии и могут привести к глобальному экономическому спаду.
ИноСМИ 04:41
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ 14:22
Армия и оружие

Версия Запада: украинский «Боинг» сбила иранская ракета

Поскольку никаких ЗРК, помимо иранских, в поблизости быть не может, американцы делают вывод, что тот «Боинг» как раз Исламская Республика и сбила.
Комсомольская правда 15:43
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Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам

REGNUM 09:56
Происшествия

Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков

Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.
Известия 11:47
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 08:21
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