Общество
Московский КомсомолецНовогодние праздники обходятся стране в триллион рублей
Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».
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Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Политика
В Иране ответили на версию США о пуске ракет по украинскому самолёту
В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер Boeing 737 был сбит ракетой.
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области
В результате на месте происшествия погиб 44-летний владелец Mitsubishi. Еще два человека получили ранения.
Технологии
Хакеры атакуют пользователей Telegram и воруют их криптовалюту
Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через мессенджер Telegram.
Футбол
Сульшер хочет подписать шесть игроков
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что ему нужно шесть новых игроков в ближайшие два трансферных периода.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Футбол
Артета рассказал о трансферных планах «Арсенала»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заверил журналистов, что в зимнее трансферное окно серьезных приобретений ожидать не стоит.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Фигурное катание
Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку
Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Политика
Зеленский дал обещание семьям погибших при крушении самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране, и пообещал им выяснить причины трагедии.
Космос
SpaceX проведет испытания систем эвакуации для Crew Dragon в январе
Компания SpaceX объявила новые сроки проведения испытаний собственной системы безопасности для космического корабля Crew Dragon.
Энергетика
Forbes (США): российские нефтяные компании больше всех выигрывают от ирано-американского кризиса (Forbes)
Если кризис затянется, высокие нефтяные цены окажут понижающее воздействие на мировое потребление энергии и могут привести к глобальному экономическому спаду.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Армия и оружие
Версия Запада: украинский «Боинг» сбила иранская ракета
Поскольку никаких ЗРК, помимо иранских, в поблизости быть не может, американцы делают вывод, что тот «Боинг» как раз Исламская Республика и сбила.
Происшествия
Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков
Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.