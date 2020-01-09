Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».

Политика Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.

Футбол Сульшер хочет подписать шесть игроков Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что ему нужно шесть новых игроков в ближайшие два трансферных периода.

Шоу-бизнес Операцию на колене перенес Юрий Антонов Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Спорт WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.

Футбол Артета рассказал о трансферных планах «Арсенала» Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заверил журналистов, что в зимнее трансферное окно серьезных приобретений ожидать не стоит.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Происшествия Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.