Несмотря на сокращение количества корпоративных вечеринок, 28% компаний увеличивают бюджеты на новогоднее торжество. Большая часть мероприятий пройдёт в ресторанах. Кроме того, в компаниях сообщили, что корпоратив собираются организовать в офисе.

Новогодних корпоративов в российских компаниях станет меньше

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