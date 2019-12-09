Общество

News.ruNews.ruНовогодних корпоративов в российских компаниях станет меньше

Несмотря на сокращение количества корпоративных вечеринок, 28% компаний увеличивают бюджеты на новогоднее торжество. Большая часть мероприятий пройдёт в ресторанах. Кроме того, в компаниях сообщили, что корпоратив собираются организовать в офисе.
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