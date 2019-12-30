Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в новогоднюю ночь в 138 населенных пунктах Волгоградской области состоялось 176 праздничных мероприятий. В них участвовало порядка 35,8 тысячи человек.

Новогодняя ночь в Волгоградской области прошла без происшествий

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