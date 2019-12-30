Общество

Волга-МедиаВолга-МедиаНовогодняя ночь в Волгоградской области прошла без происшествий

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в новогоднюю ночь в 138 населенных пунктах Волгоградской области состоялось 176 праздничных мероприятий. В них участвовало порядка 35,8 тысячи человек.
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В Волгограде 12 тысяч человек встретили Новый год на улице у елки

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Волгоград встретил Новый год без происшествий

НовостиВолгограда.ру02:41

В Волгоградской области новогодняя ночь прошла без ЧП

Волгоградская правда04:59

Полторы тысячи правоохранителей Волгоградской области обеспечивали порядок в новогоднюю ночь

РИАЦ03:30

Новогодняя ночь в Новороссийске прошла без нарушений общественного порядка

Наша газета (Новороссийск)05:00

Новогодняя ночь в Волгоградской области прошла без происшествий

Волга-Медиа01:13

В массовых гуляниях в новогоднюю ночь приняли участие 36 тысяч волгоградцев

Все для Вас03:31
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Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом.
Lenta.ru вчера в 18:52
Спорт

Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

Вести.Ru вчера в 10:11
Политика

Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

Газета.Ru 05:12
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Газета.Ru 07:39
Общество

В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет

Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.
РИА Новости 30.12.19 в 18:48
Футбол

«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ

Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
РИА Новости 07:19
Происшествия

Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

РИА Новости 04:00
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 30.12.19 в 06:00
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
URA.Ru вчера в 17:36
Политика

Помпео отложил визит в Узбекистан

Визит госсекретаря США Майкла Помпео, который был запланирован на 5-6 января, переносится на более поздний срок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:02
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
Происшествия

Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата

Уральский меридиан 05:18
Происшествия

У пенсионерки в магазине в Москве украли сумку с более 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в магазине сумку, в которой находился телефон и более 10 млн рублей.
ТАСС 01:39
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия вчера в 14:48
Транспорт

В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
АБН 05:13
Политика

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
RT на русском 03:24
Кино

Netflix назвал самые популярные фильмы года

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Москва 24 вчера в 10:58
Экономика

Акцизы на сигареты и табак в России повысились

С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
ФАН вчера в 23:32
Автоспорт

Кубица стал резервным гонщиком «Альфа Ромео»

В «Альфа Ромео» объявили, что резервным пилотом команды в сезоне-2020 будет поляк Роберт Кубица.
Чемпионат 06:48
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Авто

Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Абсолютно новый внедорожник, который будет работать на платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, японская компания представит во второй половине 2020 года.
32CARS.ru вчера в 06:02
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Общество

С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Аргументы и Факты 07:39
Здоровье

Челябинские кардиохирурги выполнили рекордное количество операций

В этом году кардиохирурги провели 6342 операции на сердце и сосудах (для сравнения в 2018 году – 5950 операций, а в первый год работы, в 2011-м, – 3200).
Вечерний Челябинск 30.12.19 в 02:15
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам.
Lenta.ru вчера в 02:10
Футбол

Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года

Строительство академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, в подмосковном Реутове окончательно завершится к середине 2021 года.
ТАСС Спорт 06:07
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