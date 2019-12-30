Общество
Волга-МедиаНовогодняя ночь в Волгоградской области прошла без происшествий
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в новогоднюю ночь в 138 населенных пунктах Волгоградской области состоялось 176 праздничных мероприятий. В них участвовало порядка 35,8 тысячи человек.
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Новогодняя ночь в Новороссийске прошла без нарушений общественного порядка
Наша газета (Новороссийск)05:00
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Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом.
Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Общество
В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.
Футбол
«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ
Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Политика
Помпео отложил визит в Узбекистан
Визит госсекретаря США Майкла Помпео, который был запланирован на 5-6 января, переносится на более поздний срок, передает "Интерфакс".
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Происшествия
Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата
Происшествия
У пенсионерки в магазине в Москве украли сумку с более 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в магазине сумку, в которой находился телефон и более 10 млн рублей.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Транспорт
В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте
Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
Политика
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Кино
Netflix назвал самые популярные фильмы года
Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Автоспорт
Кубица стал резервным гонщиком «Альфа Ромео»
В «Альфа Ромео» объявили, что резервным пилотом команды в сезоне-2020 будет поляк Роберт Кубица.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Авто
Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Абсолютно новый внедорожник, который будет работать на платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, японская компания представит во второй половине 2020 года.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Общество
С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст
С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Здоровье
Челябинские кардиохирурги выполнили рекордное количество операций
В этом году кардиохирурги провели 6342 операции на сердце и сосудах (для сравнения в 2018 году – 5950 операций, а в первый год работы, в 2011-м, – 3200).
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам.
Футбол
Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года
Строительство академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, в подмосковном Реутове окончательно завершится к середине 2021 года.