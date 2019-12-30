Общество

Волга-МедиаВолга-МедиаНовогодняя ночь в Волгоградской области прошла без происшествий

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в новогоднюю ночь в 138 населенных пунктах Волгоградской области состоялось 176 праздничных мероприятий. В них участвовало порядка 35,8 тысячи человек.
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В Волгограде 12 тысяч человек встретили Новый год на улице у елки

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В Волгоградской области новогодняя ночь прошла без ЧП

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В массовых гуляниях в новогоднюю ночь приняли участие 36 тысяч волгоградцев

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В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
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В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
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Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва 30.12.19 в 02:22
Общество

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом

Говорит Москва вчера в 07:21
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Общество

В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 миллиона человек

Вести.Ru 05:29
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
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Москва перешла на раздельный сбор мусора

С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
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Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

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Выбраны самые сексуальные сцены в кино 2019

Журналисты издания Popsugar выбрали самые сексуальные и романтичные сцены в фильмах и сериалах, вышедших на экраны в 2019 году.
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Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

URA.Ru вчера в 19:28
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

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Финансы

Экономика Украины. Итоги 2019 года

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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат по итогам выходных

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В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
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Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

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Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
РИА Новости 02:51
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Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
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Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Один человек погиб, ещё 20 пострадали в результате неправильного обращения с пиротехникой во время празднования Нового года во Франции.
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Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
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Армия и оружие

«Персидский бастион»: чем интересна новая книга об истории Ирана

Очень интересен раздел, посвященный истории становления и развития Ирана - одного из древнейших государств планеты.
Российская газета 05:51
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