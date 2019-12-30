Общество
Волга-МедиаНовогодняя ночь в Волгоградской области прошла без происшествий
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в новогоднюю ночь в 138 населенных пунктах Волгоградской области состоялось 176 праздничных мероприятий. В них участвовало порядка 35,8 тысячи человек.
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Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Экономика
Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Политика
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
Футбол
«Крылья Советов» поздравили болельщиков с Новым годом
Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала ролик, в котором футболисты клуба поздравляют болельщиков с предстоящими новогодними праздниками.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Политика
Хорватия заступает на полугодовое председательство в Совете ЕС
Хорватия с 1 января начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня 2020 года.
Недвижимость
Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
Росстат опубликовал предварительную оценку инфляции в 2019 году
Потребительские цены в России в декабре 2019 года выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат.
Кино
Российский кинопрокат возглавил «Холоп»
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Опубликованы официальные фото кроссовера Genesis GV80
Компания Genesis опубликовала первые официальные изображения своего первого серийного кроссовера GV80.
Происшествия
В Ингушетии при нападении на пост ДПС в Магасе погибли два человека
Происшествия
В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку
В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД.
Культура
Новая серия «Простоквашино» посвящена корпоративам
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Гаджеты
Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели
14 января прекращается поддержка Windows 7. Это означает, что для операционной системы больше не будут выпускаться патчи и обновления безопасности.
Политика
Зеленский назвал новую национальную идею Украины
Общество
Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
Музыка
Лазарев объяснил, почему не победил на Евровидении
Космос
Московский Планетарий назвал 5 ожидаемых в 2020 году астрономических событий
Вторым ожидаемым астрономическим событием сотрудниками столичного научно-просветительного учреждения назван самый большой в 2020 году солнечный диск – Земля окажется на наиболее близком расстоянии от светила 5 января.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Футбол
Валерий Непомнящий: В РПЛ идет борьба на всех этажах таблицы
В турнирной таблице лидирует «Зенит» с 45 очками в активе.