Общество

Волга-МедиаВолга-МедиаНовогодняя ночь в Волгоградской области прошла без происшествий

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в новогоднюю ночь в 138 населенных пунктах Волгоградской области состоялось 176 праздничных мероприятий. В них участвовало порядка 35,8 тысячи человек.
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