Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваНовой главой МВФ стала Кристалина Георгиева

Прежний руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард с 1 ноября станет председателем Европейского Центробанка.
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Болгарский экономист Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд

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МВФ назвал своего нового директора-распорядителя

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
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Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.
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Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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