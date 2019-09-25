Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваНовой главой МВФ стала Кристалина Георгиева

Прежний руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард с 1 ноября станет председателем Европейского Центробанка.
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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