Политика
Говорит МоскваНовой главой МВФ стала Кристалина Георгиева
Прежний руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард с 1 ноября станет председателем Европейского Центробанка.
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Болгарский экономист Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд
Эхо Москвывчера в 20:04
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Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Шоу-бизнес
В палату к Анастасии Заворотнюк привезли ее младшую годовалую дочь
В больничную палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Милу, сообщает издание "Дни.ру", ссылаясь на информацию, полученную от медперсонала столичной клиники.
Ugpressa.ru вчера в 15:23
Политика
Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиление напряжённости.
RT на русском 06:38
Происшествия
Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле
Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.
Интерфакс 06:07
Автоспорт
СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
RT на русском 06:41
Политика
Украинский телеканал «112» лишили лицензии
Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
REGNUM 06:09
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину
Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM вчера в 16:15
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 05:50
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Происшествия
МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата
Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.
Газета.Ru 06:34
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Вести.Ru 05:36
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
REGNUM вчера в 04:31
Кино
Киану Ривз восхитился сценарием новой «Матрицы»
Американское издание Entertainment Online смогло пообщаться с Киану Ривзом в рамках премьерного показа фильме его сестры Карины Миллер.
Ferra 04:26
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru 24 сентября в 04:49
Гаджеты
Apple предупредила об опасности сторонних iOS-клавиатур
Пользователи iOS 13 и iPadOS в опасности: Apple предупредила, что из-за недоработки программистов сторонние клавиатуры могут без спроса получать доступ ко всему набираемому тексту.
Вести.Хайтек вчера в 01:03
Авто
Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра
Индийская компания Maruti Suzuki опубликовала тизер нового маленького кроссовера под названием S-Presso.
AutoNews 24 сентября в 06:58
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Кино
Фильм «Герой» с Александром Петровым выходит в широкий прокат
Картина "Герой" с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС вчера в 17:04
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04