Политика
Говорит МоскваНовой главой МВФ стала Кристалина Георгиева
Прежний руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард с 1 ноября станет председателем Европейского Центробанка.
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Болгарский экономист Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд
Эхо Москвывчера в 20:04
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Здоровье
Молниеносное похудение: диетологи назвали самый быстрый способ сбросить лишний вес
При соблюдении всех рекомендаций, сидящие на диете теряли до 10 кг лишнего веса. Эксперты предлагают дробное питание для похудения.
Говорит Уфа 03:50
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Украинский телеканал «112» лишили лицензии
Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
REGNUM 06:09
Происшествия
Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле
Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.
Интерфакс 06:07
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину
Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Происшествия
МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата
Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.
Газета.Ru 06:34
Автоспорт
СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
RT на русском 06:41
Политика
Лавров назвал ЕС ненадёжным партнёром
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал Евросоюз ненадёжным партнёром России.
RT на русском вчера в 20:57
Политика
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Тимати оставил Анастасию Решетову накануне родов
Нынешняя избранница Тимати, похоже, не будет делать из родов тайну и сама расскажет о радостном событии своим поклонникам.
7Дней.ру вчера в 12:00
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 05:50
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
Армия и оружие
США запустили имитатор российского «Калибра»
В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
Lenta.ru 02:03
Авто
Peugeot Boxer превратили во внедорожный кемпер с ореховым каноэ
Фургон превратили во внедорожник с жилым модулем с каноэ из орехового дерева на крыше.
AutoNews вчера в 06:56
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe 24 сентября в 23:56
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 вчера в 06:05
Культура
Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка
По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.
Sntat.ru 02:30
Путешествия
Доступ туристов из Китая в Царское село будет ограничен
Газета.Ru 24 сентября в 16:04