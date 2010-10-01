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НДН.инфоНДН.инфоНовосибирцы провели пикеты в поддержку ЛГБТ-активистки

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Около 15 активистов организовали одиночные пикеты возле фонтана на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Цель пикетирующих — привлечь внимание общественности к неоднозначному уголовному делу, заведенному на художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову.
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Новосибирцы провели пикеты в поддержку ЛГБТ-активистки

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Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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