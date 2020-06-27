Общество
НДН.инфоНовосибирцы провели пикеты в поддержку ЛГБТ-активистки
Около 15 активистов организовали одиночные пикеты возле фонтана на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Цель пикетирующих — привлечь внимание общественности к неоднозначному уголовному делу, заведенному на художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 20:10
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Путешествия
Хакасия, Алтай, Камчатка: какой отдых выбирают россияне этим летом
Основной проблемой привлечения туристов в Хакасию всегда была высокая стоимость авиаперелетов, но в этом году удалось снизить цены в два раза.
Вести.Ru 13:56
Технологии
В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков
Производство «умных» счетчиков запущено на НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа ФРП.
Камчатское время 25 июня в 20:12
Политика
В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
Общество
Гастроэнтеролог опроверг мифы об «опасном» чае
Врач Алексей Парамонов рассказал о влиянии чая на организм и разоблачил распространенные мифы об этом напитке.
Московский Комсомолец 11:05
Игры
Разработчики выложили в Сеть новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor вчера в 02:21
Армия и оружие
Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90
Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
Недвижимость.RU 16:59
Общество
ОСК заключила новый контракт на док для авианосца «Адмирал Кузнецов»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" с компанией "Оргэнергострой", сообщил РИА Новости в четверг глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 25 июня в 07:31
Политика
Помпео раскритиковал политику КНР в отношении Южно-Китайского моря
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря, как своей империи, и пообещал сделать заявление на эту тему в ближайшее время.
РИА Новости 19:45
Кино
Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor вчера в 06:24
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде
В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Музыка
Bring Me the Horizon выпустили новый сингл «Parasite Eve»
Британская рок-группа Bring Me the Horizon выпустила новый сингл под названием «Parasite Eve».
Афиша Daily 25 июня в 16:09
Армия и оружие
Китай встревожили планы Индии ускорить поставки вооружения из России
Министр обороны Индии сообщил, что страна обратилась к России с просьбой ускорить поставки закупленного у страны вооружения и теперь контракты будут выполнены с опережением указанных в них сроков.
Актуальные Новости 11:15
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Общество
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни на митингах
Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее композиции во время своих политических выступлений.
Известия 20:23
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Общество
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55