Общество

НДН.инфоНДН.инфоНовосибирцы провели пикеты в поддержку ЛГБТ-активистки

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Около 15 активистов организовали одиночные пикеты возле фонтана на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Цель пикетирующих — привлечь внимание общественности к неоднозначному уголовному делу, заведенному на художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову.
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В Новосибирске прошли пикеты в поддержку ЛГБТ-активистки

Atas.info10:33

Жители Новосибирска выступили в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Цветковой

Росбалт08:58

Новосибирцы провели пикеты в поддержку ЛГБТ-активистки

НДН.инфо08:15

Пикеты в поддержку художницы Цветковой прошли в Новосибирске

Тайга.инфо05:55
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