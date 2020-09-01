Общество
Новосибирские новостиНовосибирцы смогут аннулировать долги до 500 тысяч через МФЦ
С 1 сентября 2020 года заработала новая схема списания долгов. Теперь новосибирцы смогут пройти процедуру личного банкротства без решения суда через многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства.
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В России для частных лиц стало доступно внесудебное банкротство
Общественная служба новостейвчера в 20:07
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Общество
Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам
Распоряжения подписал премьер Михаил Мишустин. Всего выделено более 24 млрд руб.
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте
Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК 05:40
Культура
Умер народный артист России Борис Клюев
Интерфакс 15:00
Экономика
Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб
Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Коммерсантъ 11:36
Музыка
Российская группа Lucidvox сыграет на открытии Moscow Music Week
Группа Lucidvox, которая откроет фестиваль Moscow Music Week 2 сентября, рассказала "Газете.Ru" о работе с немецким лейблом, интересе европейских слушателей, формировании независимой сцены в России, сопротивлении потребительскому отношению к музыке и проживании личного через творчество.
Газета.Ru 30 августа в 05:02
Общество
В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова
В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной Исхаков высказался о браке с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков, который разводится с певицей Полиной Гагариной, прокомментировал ситуацию с их браком.
Mockva.ru вчера в 21:18
Политика
Facebook и Twitter закрыли аккаунты, якобы связанные с Россией
Facebook и Twitter объявили об удалении и блокировке страниц и аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями.
РИА Новости 15:03
Политика
Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить закрытие границ
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что власти Венгрии должны отменить своё решение о закрытии границ, принятое на фоне угрозы новой волны распространения коронавируса.
News.ru 09:41
Футбол
«Ювентус» достиг принципиального соглашения с Суаресом
Согласно источнику, туринский клуб и 33-летний уругваец достигли принципиального соглашения по условиям контракта.
Soccer.ru 18:39
Общество
Bloomberg: AT&T передумала продавать игровое подразделение Warner Bros
Ранее в сети появилась информация, что AT&T планирует избавиться от игрового подразделения Warner Bros. и продать часть своей интеллектуальной собственности ради погашения долгов.
REGNUM 19:00
Гаджеты
NVIDIA презентовала новые видеокарты для геймеров
NVIDIA представила новую серию видеокарт GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, сообщается на сайте компании.
Газета.Ru 15:09
Наука
Инженеры проверили акустические свойства Стоунхенджа
Экономика сегодня 11:31
Кино
Авторы «Игры престолов» экранизируют трилогию «Задача трех тел»
Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс экранизируют трилогию китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Задача трех тел», сообщает Deadline.
Культуромания 14:49
Политика
Колесникова заявила о «трансформации» в лидера протестов в Белоруссии
Мария отметила, что сейчас принимает решения, способные изменить ситуацию с акциями протеста по всей стране.
CT news 03:29
Происшествия
В Лондоне были задержаны 90 активистов
Лондонская полиция задержала 90 активистов экологического движения Extinction Rebellion, принимавших участие в протестной акции на Парламентской площади.
RT на русском 18:20
Общество
Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры республики.
РБК 18:04
Армия и оружие
День российской гвардии отмечается 2 сентября
В апреле 2016 года была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ или Росгвардия), которая ведет свою историю от внутренней стражи российской империи, основанной 27 марта 1811 года.
Алтайская правда вчера в 20:45
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны.
RT на русском 17:00
Общество
В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
Эксперты ООН сообщили о том, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Белоруссии участниками протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа.
Городовой 11:34
Политика
Лукашенко планирует привлечь оппозиционера Латушко к ответственности
Лукашенко во время разговора с журналистами напомнил, что именно он помог Латушко занять ответственный пост в белорусском правительстве.
REGNUM 18:34