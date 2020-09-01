С 1 сентября 2020 года заработала новая схема списания долгов. Теперь новосибирцы смогут пройти процедуру личного банкротства без решения суда через многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства.

Новосибирцы смогут аннулировать долги до 500 тысяч через МФЦ

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