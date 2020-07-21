с чего всё началось

Для составления рейтинга использовали данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. В Новосибирской области индекс качества жизни составил 3,2 балла из 7. Самый высокий балл регион получил по показателю соотношение банковских депозитов на душу населения.

Новосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни

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