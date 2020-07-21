Общество
АиФ НовосибирскНовосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни
Для составления рейтинга использовали данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. В Новосибирской области индекс качества жизни составил 3,2 балла из 7. Самый высокий балл регион получил по показателю соотношение банковских депозитов на душу населения.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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