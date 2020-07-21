с чего всё началось

Новосибирская область заняла 41-е место в рейтинге лучших регионов для жизни, об этом сообщает издание «РБК». Рейтинг подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Новосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни

Финансы Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров. 143

Политика Великобритания расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 103

Футбол «Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства. 9

Общество Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения. 236

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 2,1K

Здоровье Летальность от коронавируса в Петербурге оказалась выше мировой Ученые пришли к общему мнению, что на 1 тыс зараженных приходится 5-10 смертей — от 0,3% до 1,5%. При этом вероятность летального исхода зависит от качества медицины, возраста инфицированного и ряда других факторов. 73

Общество Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. 67

Экономика Сбербанк одобрил бизнесу кредитов под 0% на сумму около 45 млрд рублей Сбербанк в рамках льготной программы кредитования бизнеса для поддержки в период пандемии одобрил почти 23 тыс. заявок на кредиты под 0% общей суммой около 45 млрд рублей.

Политика Палата представителей Конгресса США встала на сторону Азербайджана Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сегодня в ходе пресс-конференции пояснила, что в этих поправках подтверждается факт незаконной оккупации территории Азербайджана. 9

Общество В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом В России за последние сутки выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны.

Общество Аномальное тепло ожидает ряд регионов России Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.