Общество
АиФ НовосибирскНовосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни
Новосибирская область заняла 41-е место в рейтинге лучших регионов для жизни, об этом сообщает издание «РБК». Рейтинг подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Футбол
ЦСКА хочет продать Влашича за €20 млн
Московский ЦСКА хочет продать Николу Влашича за € 20 млн, передает Аrеапароlі.
Газета.Ru 03:35
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Происшествия
Умер главный анестезиолог-реаниматолог минздрава Ростовской области
Российская газета 03:54
Здоровье
На Урале Росздравнадзор нашёл нарушения в лечении пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 22 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Свердловской области найдены грубые нарушения в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 и в её организации.
REGNUM 01:50
Политика
Великобритания расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем
Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Известия 03:01
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
Evo-rus.com 02:08
Общество
Международные полеты разрешат из шести городов России, включая Ростов
Дата начала международных полетов еще не известна.
161.ru вчера в 05:50
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
Общество
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 03:56
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Футбол
«Милан» продлил соглашение с главным тренером Пиоли
RT на русском 01:50
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Здоровье
Летальность от коронавируса в Петербурге оказалась выше мировой
Ученые пришли к общему мнению, что на 1 тыс зараженных приходится 5-10 смертей — от 0,3% до 1,5%. При этом вероятность летального исхода зависит от качества медицины, возраста инфицированного и ряда других факторов.
Live24 03:45
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
Экономика
Сбербанк одобрил бизнесу кредитов под 0% на сумму около 45 млрд рублей
Сбербанк в рамках льготной программы кредитования бизнеса для поддержки в период пандемии одобрил почти 23 тыс. заявок на кредиты под 0% общей суммой около 45 млрд рублей.
ТАСС 04:15
Политика
Палата представителей Конгресса США встала на сторону Азербайджана
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сегодня в ходе пресс-конференции пояснила, что в этих поправках подтверждается факт незаконной оккупации территории Азербайджана.
Вестник Кавказа вчера в 07:31
Общество
В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны.
Lenta.ru 03:31
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Российские дилеры официально начали продажи внедорожника Chevrolet Niva, который теперь продается под шильдиком Lada.
SpeedMe вчера в 06:29
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 20 июля в 08:34
Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52