с чего всё началось

Новосибирская область заняла 41-е место в рейтинге лучших регионов для жизни, об этом сообщает издание «РБК». Рейтинг подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Новосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни

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Шоу-бизнес Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью. 61