Общество
АиФ НовосибирскНовосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни
Новосибирская область заняла 41-е место в рейтинге лучших регионов для жизни, об этом сообщает издание «РБК». Рейтинг подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги».
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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