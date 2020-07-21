Общество
АиФ НовосибирскНовосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни
В Новосибирской области индекс качества жизни составил 3,2 балла из 7. Самый высокий балл регион получил по показателю соотношение банковских депозитов на душу населения. Самый низкий – за доступность жилья. Самым комфортным для жизни городом России стал Санкт-Петербург, на втором месте – Москва.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Политика
Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости вчера в 06:14
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат вчера в 06:56
Политика
Фургал после отставки обратился к жителям Хабаровского края
ToDay News Ufa вчера в 22:46
Политика
Жириновский прокомментировал отчет Мишустина о работе правительства
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в отчете правительства, который состоялся в среду, было мало внимания уделено политическим вопросам.
РИА Новости 06:10
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти на Сахалине из-за сделки ОПЕК+
«Роснефть» из-за сделки ОПЕК+ временно ограничила добычу нефти на участках своего дочернего предприятия на Сахалине — «Сахалинморнефтегаза», сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 08:51
Экономика
Около трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок
Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться.
Общественное телевидение России 20 июля в 05:27
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
Общество
Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
На 74-м году жизни скончался олимпийский чемпион Инсбрука 1976 года хоккеист Александр Гусев.
Российская газета 06:01
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM вчера в 03:52
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Самарской области стабилизировалась
Руководитель оперативного штаба по борьбе с Коронавирусом Николай Ренц сообщает, что в Самарской области динамика заболеваемости стабилизирована, наблюдается снижение случаев заражения .На 21 июля в регионе зафиксировано 6380 случаев заболевания коронавирусом, и из них 3995 человек выздоровели.
Похвистнево-Информ вчера в 00:54
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
РИА Новости 04:12
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
С начала августа в России в силу вступят новые автомобильные тарифы и штрафы.
Live24 вчера в 02:42
Общество
В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации
Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
Российская газета 04:21
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Происшествия
Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Футбол
«Зенит» встретится с «Ростовом» в последнем туре РПЛ
«Зенит» уже в среду, 19 июля, встретится на выезде с «Ростовом» в матче 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Невские Новости 04:06
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет после завершения пандемии
Киноафиша России 03:00
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи поразила всех великолепной фигурой в кружевном платье
Красота фигуры Моники еще более выделилась, когда она одела длинное обтягивающее кружевное платье расцветки бургунди.
ИнфоСМИ 05:31
Общество
Полицейские атаковали журналистов Первого канала в Портленде
Американские полицейские в Портленде атаковали журналистов российского Первого канала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:09
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости вчера в 06:40
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Армия и оружие
Япония хочет использовать американские системы наблюдения за ракетами
Япония рассматривает возможность применения американских систем по наблюдению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Актуальные Новости 20 июля в 02:28
Здоровье
Минздрав Казахстана запросил $100 млн для борьбы с коронавирусом
Нур-Султан, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана нуждается в дополнительных 42 млрд тенге ($101 млн) из бюджета для эффективной борьбы с коронавирусом.
REGNUM вчера в 01:28