Общество

АиФ НовосибирскАиФ НовосибирскНовосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни

В Новосибирской области индекс качества жизни составил 3,2 балла из 7. Самый высокий балл регион получил по показателю соотношение банковских депозитов на душу населения. Самый низкий – за доступность жилья. Самым комфортным для жизни городом России стал Санкт-Петербург, на втором месте – Москва.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания
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Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38

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Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни

ГТРК Смоленсквчера в 05:10

Тамбовская область вошла в топ-30 рейтинга лучших регионов для жизни

Онлайн Тамбов.рувчера в 13:37

Орловская область не попала в число лучших для жизни регионов

ОрёлТаймсвчера в 11:00

Смоленская область на 15-ом месте в России по доступности жилья

Смоленская газетавчера в 06:01

Кузбасс вошёл в топ-10 регионов России по доступности жилья

Газета Кемерова01:59

Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни

Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38

Как рассчитывался рейтинг регионов РБК

РБКвчера в 02:00
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Политика

Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости вчера в 06:14
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Культура

Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000

Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат вчера в 06:56
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Политика

Фургал после отставки обратился к жителям Хабаровского края

ToDay News Ufa вчера в 22:46
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК 02:34
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Политика

Жириновский прокомментировал отчет Мишустина о работе правительства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в отчете правительства, который состоялся в среду, было мало внимания уделено политическим вопросам.
РИА Новости 06:10
Происшествия

В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье

В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Энергетика

«Роснефть» ограничила добычу нефти на Сахалине из-за сделки ОПЕК+

«Роснефть» из-за сделки ОПЕК+ временно ограничила добычу нефти на участках своего дочернего предприятия на Сахалине — «Сахалинморнефтегаза», сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 08:51
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Экономика

Около трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок

Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться.
Общественное телевидение России 20 июля в 05:27
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Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Общество

Особое мнение: Дмитрий Быков

Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
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Общество

Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ

Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

На 74-м году жизни скончался олимпийский чемпион Инсбрука 1976 года хоккеист Александр Гусев.
Российская газета 06:01
Общество

Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой

С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM вчера в 03:52
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Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Самарской области стабилизировалась

Руководитель оперативного штаба по борьбе с Коронавирусом Николай Ренц сообщает, что в Самарской области динамика заболеваемости стабилизирована, наблюдается снижение случаев заражения .На 21 июля в регионе зафиксировано 6380 случаев заболевания коронавирусом, и из них 3995 человек выздоровели.
Похвистнево-Информ вчера в 00:54
1
Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
РИА Новости 04:12
11
Общество

Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа

С начала августа в России в силу вступят новые автомобильные тарифы и штрафы.
Live24 вчера в 02:42
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Общество

В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации

Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
Российская газета 04:21
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Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
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Происшествия

Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
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Футбол

«Зенит» встретится с «Ростовом» в последнем туре РПЛ

«Зенит» уже в среду, 19 июля, встретится на выезде с «Ростовом» в матче 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Невские Новости 04:06
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет после завершения пандемии

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Шоу-бизнес

Моника Беллуччи поразила всех великолепной фигурой в кружевном платье

Красота фигуры Моники еще более выделилась, когда она одела длинное обтягивающее кружевное платье расцветки бургунди.
ИнфоСМИ 05:31
Общество

Полицейские атаковали журналистов Первого канала в Портленде

Американские полицейские в Портленде атаковали журналистов российского Первого канала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:09
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Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости вчера в 06:40
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Армия и оружие

Япония хочет использовать американские системы наблюдения за ракетами

Япония рассматривает возможность применения американских систем по наблюдению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Актуальные Новости 20 июля в 02:28
Здоровье

Минздрав Казахстана запросил $100 млн для борьбы с коронавирусом

Нур-Султан, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана нуждается в дополнительных 42 млрд тенге ($101 млн) из бюджета для эффективной борьбы с коронавирусом.
REGNUM вчера в 01:28
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