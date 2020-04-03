Коронавирус
РИА НовостиНовосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры
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Травников: промышленные и строительные предприятия начнут работу с 6 апреля в Новосибирской области
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