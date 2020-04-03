Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНовосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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Кому разрешили с понедельника работать — публикуем постановление Андрея Травникова. Изучайте

НГС03:00

Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры

Вести Новосибирсквчера в 08:24

Травников: промышленные и строительные предприятия начнут работу с 6 апреля в Новосибирской области

Бердск онлайнвчера в 22:40

Новосибирский губернатор пока не продлил режим полной самоизоляции жителей

Тайга.инфовчера в 11:19

Травников заявил об ужесточении контроля над изолированными

Сибкрай.ruвчера в 10:31

Что изменится в Новосибирской области с 4 апреля 2020 года: губернатор рассказал о важных планах

КП - Новосибирсквчера в 10:06

«Незаменимый вы наш»: пенсионера в Новосибирске вызвали на работу в разгар эпидемии коронавируса

Сиб.фм03:47
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Общество

Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Москве

Радио 1 03:23
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, и напомнил, что особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи

В Москве за последние сутки выявили 434 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило три тысячи.
Lenta.ru 03:55
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Профиль вчера в 15:33
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Культура

Отец Жанны Фриске жестко высказался о новом шоу Дмитрия Шепелева

Собеседник вчера в 12:26
Футбол

Мамаев назвал свои любимые фильмы, которые можно пересмотреть во время карантина

Наши игроки продолжают делиться своими любимыми фильмами и рассказывать, чем они хороши.
Спорт-Экспресс 04:03
Общество

Ритейлеры зафиксировали снижение потребительского потока

На текущей неделе потребительских поток в российских супермаркетах снизился на 50%.
Pravda.Ru 02:28
Общество

Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома

Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Газета.Ru вчера в 12:28
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02 апреля в 06:04
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Политика

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
ТАСС вчера в 22:05
Наука

Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком

Goroday.ru 02 апреля в 06:36
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Телеканал ОТВ вчера в 01:03
Здоровье

Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса

Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Слово и Дело 03:05
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Армия и оружие

Госдеп США решил принять Грузию и Украину в НАТО

Как следует из информации, представленной Государственным департаментом США, в ближайших перспективах союзники НАТО намерены продолжать военные учения с силами Грузии и Украины, осуществлять укрепление передового присутствия в регионе и оказывать дальнейшую поддержку суверенитету Украины и Грузии.
Avia.pro 00:22
Футбол

Чеферин пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков

Глава УЕФА Александер Чеферин пригрозил командам Бельгии исключением из еврокубков в связи с досрочным завершением сезона из-за эпидемии, передает Spiegel.
ProstoProSport вчера в 23:21
Политика

Трамп уволит запустившего импичмент генинспектора разведки

Президент США Дональд Трамп объявил Конгрессу США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который запустил импичмент главы Белого дома.
ФАН 01:44
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына

Известия 01:01
Политика

Трамп не исключил введения пошлин против России и Саудовской Аравии

США пока не собираются вводить дополнительные таможенные пошлины против России и Саудовской Аравии, но могут сделать это, если к Вашингтону «не будут относиться справедливо», заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 20:47
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
РБК 03:19
Общество

В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
ЮГ Times 03:53
Общество

В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом

По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
Live24 вчера в 04:05
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Андрей Александрович Травников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Новосибирской области с 14 сентября 2018. Член президиума Госсовета РФ.
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