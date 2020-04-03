Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНовосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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Новосибирский губернатор пока не продлил режим полной самоизоляции жителей

Тайга.инфо11:19

Стало известно, будут ли новосибирцы работать в апреле

НГС08:11

Травников заявил об ужесточении контроля над изолированными

Сибкрай.ru10:31

Что изменится в Новосибирской области с 4 апреля 2020 года: губернатор рассказал о важных планах

КП - Новосибирск10:06

Новосибирская область ослабила меры по коронавирусу

Новая Сибирь08:46

Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры

Вести Новосибирск08:24

Травников назвал предприятия, которым разрешат работать с 6 апреля

РБК Новосибирск09:51
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

В РЖД рассказали, что 7 апреля временно отменят 53 поезда дальнего следования.
Мой Брянск 06:10
Общество

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости 17:51
Политика

Познер заявил о комплексе неполноценности России перед Западом

В России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, а именно по отношению к США, считает телеведущий Владимир Познер.
РИА Новости 19:10
Политика

Путин принял решение продлить режим самоизоляции по всей России

Режим самоизоляции, связанный с распространением коронавирусной инфекции, продлится до конца апреля, сообщил о своем решении глава государства.
Экономика сегодня вчера в 10:07
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

В Москве подтверждено 448 новых случаев заболевания, еще 34 случая приходятся на Московскую область, 17 заболевших выявлено в Краснодарском крае.
Новые Известия 05:13
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек

Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
ТК Звезда 19:17
Авто

В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию

Автоновости дня 09:53
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service 04:58
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Shraibikus News 01 апреля в 15:37
Космос

Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Взгляд.ру 05:55
Кино

Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

The Walt Disney Company объявила в пятницу даты выхода в мировой прокат новых фильмов, перенесенные ранее из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 15:25
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости 14:07
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Наука

В древнем янтаре обнаружены спаривающиеся мухи: палеопорно

По словам самого Стилуэлла, находка является первым примером совокупляющихся насекомых, которых удалось обнаружить на территории Австралии.
Популярная механика 13:40
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 09:12
Происшествия

В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы

Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
РИА Новости 16:33
Политика

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 18:50
Космос

Эта бактерия может производить еду и кислород для колонистов Марса

Ученые и фантасты уже давно задумываются о колонизации Марса, однако, одна из проблем: слишком дорогой воздух, еда и топливо.
ToDay News Ufa 01 апреля в 14:29
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Россия с 4 апреля останавливает вывозные международные рейсы

Россия останавливает все пассажирское международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы для россиян, с 4 апреля.
Инфорос 11:34
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Происшествия

Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор

Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
АиФ Иркутск вчера в 22:10
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru 21:26
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Энергетика

Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти.
РБК 16:12
Игры

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru 07:12
Общество

Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
РИА Новости 13:42
Происшествия

Первый заболевший коронавирусом выявлен в Чите

Первого пациента с тяжёлой пневмонией 3 апреля в городскую больницу №1 в Чите, которую переделали под лечение коронавируса.
Чита.Ру 21:37
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Андрей Александрович Травников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Новосибирской области с 14 сентября 2018. Член президиума Госсовета РФ.
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