Коронавирус
РИА НовостиНовосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
В РЖД рассказали, что 7 апреля временно отменят 53 поезда дальнего следования.
Общество
Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Политика
Познер заявил о комплексе неполноценности России перед Западом
В России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, а именно по отношению к США, считает телеведущий Владимир Познер.
Политика
Путин принял решение продлить режим самоизоляции по всей России
Режим самоизоляции, связанный с распространением коронавирусной инфекции, продлится до конца апреля, сообщил о своем решении глава государства.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
В Москве подтверждено 448 новых случаев заболевания, еще 34 случая приходятся на Московскую область, 17 заболевших выявлено в Краснодарском крае.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек
Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
Авто
В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Космос
Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях
Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Кино
Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии
The Walt Disney Company объявила в пятницу даты выхода в мировой прокат новых фильмов, перенесенные ранее из-за пандемии коронавируса.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Наука
В древнем янтаре обнаружены спаривающиеся мухи: палеопорно
По словам самого Стилуэлла, находка является первым примером совокупляющихся насекомых, которых удалось обнаружить на территории Австралии.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Происшествия
В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы
Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Политика
Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Космос
Эта бактерия может производить еду и кислород для колонистов Марса
Ученые и фантасты уже давно задумываются о колонизации Марса, однако, одна из проблем: слишком дорогой воздух, еда и топливо.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Россия с 4 апреля останавливает вывозные международные рейсы
Россия останавливает все пассажирское международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы для россиян, с 4 апреля.
Происшествия
Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор
Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
Происшествия
В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус
"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Кино
Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»
Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Энергетика
Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке
Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти.
Игры
Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net
Общество
Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко
Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
Происшествия
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Чите
Первого пациента с тяжёлой пневмонией 3 апреля в городскую больницу №1 в Чите, которую переделали под лечение коронавируса.