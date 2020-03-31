Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНовосибирская область ввела режим самоизоляции

Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова. Травников добавил, что мера действует с 20.00 (16.00 мск) 31 марта. В Новосибирской области коронавирусом заразились девять человек.
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С собакой гулять можно, а с ребёнком — нельзя? Разбираемся в деталях карантинных мер в Новосибирске

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В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

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Новосибирские новости09:33

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Сибкрай.ru03:00
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Общество

Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Законопроект был принят Госдумой в I чтении. Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС.
Деловое.ТВ 05:08
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Согласно документу, с 31 марта по 5 апреля гражданам в Кировской области запрещено покидать места проживания без веских причин.
Московский Комсомолец Киров 08:44
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В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости 07:52
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Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

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Гарант вчера в 03:53
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Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
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ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля

Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
REGNUM 09:01
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
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Врач Коммунарки: Распространение коронавируса началось в общественных местах

На свой странице в Инстаграм один из врачей Коммунарки призвала россиян ограничить по максимуму контакты, забыть про хождение в гости и поездки на шашлыки и побыть дома.
Kazanfirst.ru вчера в 02:35
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
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Врачи не могут определить природу пневмонии Льва Лещенко

Помощник известного российского певца Льва Лещенко поделился подробностями о состоянии исполнителя, который был госпитализирован в больницу в Коммунарке.
iReactor 11:20
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
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Весенний призыв в армию начнётся 1 апреля

Весенний призыв в армию начнётся 1 апреля.
Клопс вчера в 14:49
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В сети появилось фото голого Джигана в наручниках

Рэпер считает что только плохими делами можно вызвать к себе пристальное внимание.
Srnsk 09:54
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В Грузии запретили продавать алкоголь

Власти Грузии запретили продавать алкоголь, включая вино и пиво.
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Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
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За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
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Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз

Новый вариант "Богемской рапсодии" группы Queen от американского вокалиста Адриана Граймса набрал более трех с половиной миллионов просмотров в Сети.
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Оптический резонатор поможет создать квантовый интернет

Как и в случае с классическими компьютерами, ученые хотели бы подключать несколько квантовых компьютеров для обмена данными и совместной работы — создать своего рода «квантовый интернет».
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Президент Сербии почувствовал себя плохо и отменил обращение к нации

Президент Сербии Александр Вучич плохо себя чувствует, заявил министр финансов Сербии Синиши Мали.
Московский Комсомолец 10:47
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Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

Режим полной самоизоляции введён для всех жителей Удмуртии

Начиная с 18:00 сегодняшнего дня, 31 марта, домашний режим самоизоляции вводится для ВСЕХ жителей Удмуртии, независимо от возраста.
ГТРК Удмуртия 05:21
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Андрей Александрович Травников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Новосибирской области с 14 сентября 2018. Член президиума Госсовета РФ.
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