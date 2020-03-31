Коронавирус
Газета.RuНовосибирская область ввела режим самоизоляции
Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова. Травников добавил, что мера действует с 20.00 (16.00 мск) 31 марта. В Новосибирской области коронавирусом заразились девять человек.
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция и Росгвардия будут наказывать нарушителей новосибирского COVID-карантина
Вести Новосибирск06:05
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество
Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Законопроект был принят Госдумой в I чтении. Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС.
Общество
В Кировской области введена обязательная самоизоляция
Согласно документу, с 31 марта по 5 апреля гражданам в Кировской области запрещено покидать места проживания без веских причин.
Политика
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля
Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Здоровье
Врач Коммунарки: Распространение коронавируса началось в общественных местах
На свой странице в Инстаграм один из врачей Коммунарки призвала россиян ограничить по максимуму контакты, забыть про хождение в гости и поездки на шашлыки и побыть дома.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Шоу-бизнес
Врачи не могут определить природу пневмонии Льва Лещенко
Помощник известного российского певца Льва Лещенко поделился подробностями о состоянии исполнителя, который был госпитализирован в больницу в Коммунарке.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Политика
Весенний призыв в армию начнётся 1 апреля
Весенний призыв в армию начнётся 1 апреля.
Шоу-бизнес
В сети появилось фото голого Джигана в наручниках
Рэпер считает что только плохими делами можно вызвать к себе пристальное внимание.
Общество
В Грузии запретили продавать алкоголь
Власти Грузии запретили продавать алкоголь, включая вино и пиво.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом
Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Музыка
Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз
Новый вариант "Богемской рапсодии" группы Queen от американского вокалиста Адриана Граймса набрал более трех с половиной миллионов просмотров в Сети.
Наука
Оптический резонатор поможет создать квантовый интернет
Как и в случае с классическими компьютерами, ученые хотели бы подключать несколько квантовых компьютеров для обмена данными и совместной работы — создать своего рода «квантовый интернет».
Общество
Президент Сербии почувствовал себя плохо и отменил обращение к нации
Президент Сербии Александр Вучич плохо себя чувствует, заявил министр финансов Сербии Синиши Мали.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Режим полной самоизоляции введён для всех жителей Удмуртии
Начиная с 18:00 сегодняшнего дня, 31 марта, домашний режим самоизоляции вводится для ВСЕХ жителей Удмуртии, независимо от возраста.