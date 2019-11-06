Администрация школы в Новосибирске, где произошел инцидент со второклассницей, запретила проводить классные чаепития. Об этом журналистам в среду, 6 ноября, сообщила директор учебного заведения Наталья Пермякова. По ее словам, мнения родителей по поводу случившегося расходятся.

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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