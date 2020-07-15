Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус.

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Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН первыми в России получили антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, сообщила РИА Новости в среду советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова.

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