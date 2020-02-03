Происшествия

ИзвестияИзвестияСтойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом

РИА Новости00:48

Томский аэропорт возобновил работу - транспортная прокуратура

Интерфакс - Россия00:42

Аэропорт Томска возобновил работу после аварийной посадки самолета

ТАСС00:35

Томский аэропорт возобновил работу после инцидента с бортом «Руслайн»

РИА Томск00:13

Томский аэропорт снова работает в обычном режиме

Tomsk.Ru00:11

«РусЛайн»: шасси самолета Екатеринбург — Томск повредилось после соприкосновения с ВПП

vtomske.ru03:07

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 февраля

Интерфаксвчера в 23:45
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Общество

Минюст предложил повысить штрафы за нарушения ПДД

Согласно документу, водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч, проезд через ж/д переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет, проезд на красный и т. д. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются.
Коммерсантъ 31 января в 03:11
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Гаджеты

«Белый ходок» Asus для поклонников Nvidia. Компания выпустила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition

Компания Asus решила порадовать любителей белого и выпустила 3D-карту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition.
iXBT.com 02:41
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
REGNUM 02:40
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок

Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
RT на русском 02:24
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
Политика

Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Политика

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
RT на русском 02:46
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Политика

Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing

Российская газета вчера в 23:20
Происшествия

Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова

Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
ГТРК Липецк 01:45
Происшествия

На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело

Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Российская газета 02:55
Финансы

Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
RT на русском 02:03
Экономика

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.
Lenta.ru 01:32
Происшествия

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
РИА Новости 01:12
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Политика

Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Известия 01 февраля в 05:55
Шоу-бизнес

35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Woman.ru вчера в 04:19
Экономика

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM 01 февраля в 11:43
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