Происшествия
ИзвестияСтойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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Общество
Минюст предложил повысить штрафы за нарушения ПДД
Согласно документу, водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч, проезд через ж/д переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет, проезд на красный и т. д. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Гаджеты
«Белый ходок» Asus для поклонников Nvidia. Компания выпустила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition
Компания Asus решила порадовать любителей белого и выпустила 3D-карту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Происшествия
Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок
Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Политика
Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Политика
Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Политика
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Происшествия
Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова
Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
Происшествия
На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело
Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Финансы
Курс евро снижается на открытии торгов
Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Экономика
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса
Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.
Происшествия
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Политика
Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Шоу-бизнес
35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью
Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.