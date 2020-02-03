Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

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