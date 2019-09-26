Общество
РИА НовостиНовосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
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Прокуратура оспорила действующее в михайловской школе правило «звонок для учителя»
RZN.info23 сентября в 02:40
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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
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Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
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