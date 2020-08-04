Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНовиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении

1 фото
В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В «Динамо» рассказали, на какие позиции ищутся новички

Матч ТВ18:08

Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении

Спорт-Экспресс17:58

Тренер «Динамо» Новиков: «Надеемся, что заменим ушедших ребят более сильными игроками»

Sport24.ru17:49

Новиков: с новыми игроками заключим контракты в ближайшие 2-3 дня, усилимся к первому туру

Чемпионат17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Космос

Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2

Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
Популярная механика 08:03
4
Общество

Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

По итогам проверки СП предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание федеральных трасс, а Министерству транспорта совместно с Росавтодором — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на их содержание.
РБК 18:40
2
Политика

Бывший начальник московской полиции стал заместителем главы ФСИН

Газета.Ru 07:04
37
Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Интерфакс 14:39
419
Общество

Вильфанд рассказал о сроках завершения купального сезона в России

Метеорологи не верят в примету, согласно которой купальный сезон завершается в День Ильи Пророка, 2 августа.
ТАСС 18:27
Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ 01 августа в 03:42
418
Шоу-бизнес

Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
2
Политика

Особое мнение: Валерий Соловей

Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:01
Наука

Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия

Цензуры.Нет 05:52
46
Экономика

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
52
Футбол

Кокорин и Промес пообщались в Instagram

RT на русском 14:33
1
Происшествия

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС 06:23
5
Происшествия

Защита обжалует арест вдовы рэпера Картрайта по делу о его убийстве

Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал, которую обвиняют в его убийстве, обжалует ее арест.
Известия 17:09
143
Шоу-бизнес

Отец семерых детей Рома Жуков женится на 28-летней модели с ребенком

Кто стал отцом малышки, неизвестно — сначала Илларионова утверждала, что родила девочку от Жукова, однако тест ДНК утверждает обратное.
Woman.ru 09:56
3
Политика

Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым

ИА Красная Весна вчера в 14:17
73
Гаджеты

МТС продает популярнейший смартфон Honor менее чем за 4 тысячи рублей

В интернет-магазине оператора МТС резко упала цена смартфона Honor 7A, являющегося одним из самых популярных устройств такого рода на российском рынке.
Dgl.ru вчера в 16:25
6
Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
311
Здоровье

Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса

Врач советует всем, кто переболел коронавирусной инфекцией и кто продолжает чувствовать недомогание, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик, которая сама перенесла инфекцию, рекомендует россиянам соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще гулять на свежем воздухе.
Evo-rus.com 02:34
298
Финансы

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
2
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
410
Здоровье

Осенью 60 % жителей Иркутской области привьют от гриппа

Медики Иркутской области планируют в сентябре этого года начать прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции.
Глагол. Иркутское обозрение 04:33
22
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку на юго-западе Дамаска

RuNews24.ru 17:27
47
Авто

На Кубани продажи пикапов в I полугодии 2020 года сократились на 17%

Сильнее всего упали продажи в ХМАО – на 21,1%. Как сообщал РБК Краснодар, в январе-апреле 2020 года на Кубани продали 131 новый пикап.
РБК Краснодар 07:49
6
Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
10
Происшествия

В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских

Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.
Мослента 11:37
355
Общество

Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек

По данным на утро 3 августа, число заразившихся COVID-19 в России превысило 856 тыс. человек.
РБК 17:08
Шоу-бизнес

Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»

Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 15:28
17
Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
204
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
21
Общество

Историю рабства в США изменило исследование ДНК афроамериканцев

После исследования ДНК афроамериканцев история рабства в США будет изменена.
РИА ОмскПресс 18:21
118
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Александрович Новиков
Российский футболист
Российский футболист, тренер. Мастер спорта. Футбольный судья региональной категории. Сын защитника московского «Динамо» Александра Новикова. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное