Футбол
Спорт-ЭкспрессНовиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении
В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.
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Космос
Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2
Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
Популярная механика 08:03
Общество
Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России
По итогам проверки СП предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание федеральных трасс, а Министерству транспорта совместно с Росавтодором — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на их содержание.
РБК 18:40
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Интерфакс 14:39
Общество
Вильфанд рассказал о сроках завершения купального сезона в России
Метеорологи не верят в примету, согласно которой купальный сезон завершается в День Ильи Пророка, 2 августа.
ТАСС 18:27
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ 01 августа в 03:42
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Политика
Особое мнение: Валерий Соловей
Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:01
Наука
Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия
Цензуры.Нет 05:52
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Футбол
Кокорин и Промес пообщались в Instagram
RT на русском 14:33
Происшествия
Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека
Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС 06:23
Происшествия
Защита обжалует арест вдовы рэпера Картрайта по делу о его убийстве
Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал, которую обвиняют в его убийстве, обжалует ее арест.
Известия 17:09
Шоу-бизнес
Отец семерых детей Рома Жуков женится на 28-летней модели с ребенком
Кто стал отцом малышки, неизвестно — сначала Илларионова утверждала, что родила девочку от Жукова, однако тест ДНК утверждает обратное.
Woman.ru 09:56
Политика
Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым
ИА Красная Весна вчера в 14:17
Гаджеты
МТС продает популярнейший смартфон Honor менее чем за 4 тысячи рублей
В интернет-магазине оператора МТС резко упала цена смартфона Honor 7A, являющегося одним из самых популярных устройств такого рода на российском рынке.
Dgl.ru вчера в 16:25
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Здоровье
Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса
Врач советует всем, кто переболел коронавирусной инфекцией и кто продолжает чувствовать недомогание, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик, которая сама перенесла инфекцию, рекомендует россиянам соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще гулять на свежем воздухе.
Evo-rus.com 02:34
Финансы
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Здоровье
Осенью 60 % жителей Иркутской области привьют от гриппа
Медики Иркутской области планируют в сентябре этого года начать прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции.
Глагол. Иркутское обозрение 04:33
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку на юго-западе Дамаска
RuNews24.ru 17:27
Авто
На Кубани продажи пикапов в I полугодии 2020 года сократились на 17%
Сильнее всего упали продажи в ХМАО – на 21,1%. Как сообщал РБК Краснодар, в январе-апреле 2020 года на Кубани продали 131 новый пикап.
РБК Краснодар 07:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Происшествия
В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских
Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.
Мослента 11:37
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек
По данным на утро 3 августа, число заразившихся COVID-19 в России превысило 856 тыс. человек.
РБК 17:08
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 15:28
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
Общество
Историю рабства в США изменило исследование ДНК афроамериканцев
После исследования ДНК афроамериканцев история рабства в США будет изменена.
РИА ОмскПресс 18:21