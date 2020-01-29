Экономика

ИзвестияИзвестияНовости о коронавирусе повысили продажи медицинских масок на 31%

За неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок составила 59 рублей, сообщили в «Платформе ОФД». Это на 30% выше прошлогоднего показателя за тот же период. При этом объем продаж увеличился на 31%, зафиксировали аналитики.
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Известия16:01
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Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
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Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
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В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

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Маликов в день рождения Началовой исполнит их совместную песню

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По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
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В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

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«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом».
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