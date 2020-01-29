Экономика
ИзвестияНовости о коронавирусе повысили продажи медицинских масок на 31%
За неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок составила 59 рублей, сообщили в «Платформе ОФД». Это на 30% выше прошлогоднего показателя за тот же период. При этом объем продаж увеличился на 31%, зафиксировали аналитики.
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Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения решил провести 30 января заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Здоровье
Число отравлений алкоголем в Иркутской области снизилось на 26,5%
В 2019 году в Иркутской области на 12,9% снизилось количество острых отравлений химической этиологии.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Музыка
Маликов в день рождения Началовой исполнит их совместную песню
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Политика
В Европарламенте одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Большинство депутатов на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе одобрило соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, сообщает ТАСС.
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Культура
Содержание 9–16-го эпизодов мистической мелодрамы «Ученица Мессинга» на Первом канале
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Экономика
Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%
Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом».