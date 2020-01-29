За неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок составила 59 рублей, сообщили в «Платформе ОФД». Это на 30% выше прошлогоднего показателя за тот же период. При этом объем продаж увеличился на 31%, зафиксировали аналитики.

Новости о коронавирусе повысили продажи медицинских масок на 31%

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