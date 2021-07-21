За время действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых квадратный метр в новостройках российских городов в среднем подорожал на 32,9%, говорится в исследовании аналитиков федерального портала «Мир квартир» (есть в редакции).
Пытаясь обуздать инфляцию повышением ставок, Банк России в этом году уже повысил процентные ставки на 125 базисных пунктов, и большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают повышения в эту пятницу еще на один процентный пункт.
Русские дети в небольших городах Эстонии становятся русофобами из-за того, что лишаются возможности обучаться в русских школах, заявил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии", правозащитник Мстислав Русаков.