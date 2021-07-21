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Новостройки Сочи и Севастополя подорожали максимально за первый год льготной ипотеки

Эксперты сравнили цены на жилье в апреле 2020 года и в конце июня 2021 года.
Российская газета
За время действия в России льготной ипотеки цены на квартиры в новостройках подорожали без малого на 33%.
Комсомольская правда
Выяснилось, что в четырех городах цены выросли больше чем наполовину: в Сочи — на 57,4%, в Севастополе — на 56,6%, в Омске — на 54,3%, в Саратове — на 53,1%.
Известия
За время действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых квадратный метр в новостройках российских городов в среднем подорожал на 32,9%, говорится в исследовании аналитиков федерального портала «Мир квартир» (есть в редакции).
РБК

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