Банк России готовит новый «удар по ценам»

Пытаясь обуздать инфляцию повышением ставок, Банк России в этом году уже повысил процентные ставки на 125 базисных пунктов, и большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают повышения в эту пятницу еще на один процентный пункт.