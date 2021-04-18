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Коммерсантъ

Новостройки не устали дорожать

Эксперт не исключает, что в ближайшее время новостройки могут дорожать на 1–1,5% в месяц.В источнике
Коммерсантъ
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Петербургский дневник
С чего всё началось

Новостройки не устали дорожать

Откат среднего значения аналитики ЦИАН зафиксировали в Перми, где новостройки в апреле подешевели относительно марта на 4,3%, до 72,9 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге показатель за месяц снизился на 1,5%, до 169 тыс. руб. за кв. м. В Москве, согласно данным ЦИАН, средняя стоимость первичной недвижимости сейчас составляет 251,8 тыс. руб. за кв. м, это на 2,4% выше показателя марта.
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Сегодня, 18 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом» (счёт в матче — 0:1, идёт первый период).
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