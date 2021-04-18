Откат среднего значения аналитики ЦИАН зафиксировали в Перми, где новостройки в апреле подешевели относительно марта на 4,3%, до 72,9 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге показатель за месяц снизился на 1,5%, до 169 тыс. руб. за кв. м. В Москве, согласно данным ЦИАН, средняя стоимость первичной недвижимости сейчас составляет 251,8 тыс. руб. за кв. м, это на 2,4% выше показателя марта.

Коммерсантъ 06:00