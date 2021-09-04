В Москве, согласно расчетам ЦИАН, за месяц средняя стоимость новостроек не изменилась и составляет 284 тыс. руб. за 1 кв. м. Руководитель департамента консалтинга и аналитики "Азбуки жилья" Ярослав Дарусенков отмечает, что за год районом — лидером по росту цен на новостройки в Москве оказалось Марфино, где средний показатель увеличился в 2,4 раза (до 450,9 тыс. руб. за 1 кв. м).

Коммерсантъ 03:05