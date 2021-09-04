Удержать покупателей застройщики пытаются при помощи специальных условий: Алексей Попов приводит пример Москвы, где в мае--июне на первичном рынке было 4 тыс. лотов со «специальными ценами», а сейчас — 7 тыс.
В Москве, согласно расчетам ЦИАН, за месяц средняя стоимость новостроек не изменилась и составляет 284 тыс. руб. за 1 кв. м. Руководитель департамента консалтинга и аналитики "Азбуки жилья" Ярослав Дарусенков отмечает, что за год районом — лидером по росту цен на новостройки в Москве оказалось Марфино, где средний показатель увеличился в 2,4 раза (до 450,9 тыс. руб. за 1 кв. м).
Весной издание сообщало, что незаконно построенные дома в поселке должны быть снесены к 2035 году, на месте частного сектора должны появиться десятки высотных домов, крытые парковки, школа, детский спортивный центр.
United Launch Alliance (ULA; совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin) больше не будет продавать ракеты Atlas V. Первая ступень ракеты-носителя оснащена двигателем РД-180 производства российской компании «Энергомаш».