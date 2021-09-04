Будьте в Плюсе

Новостройки показали стабильность

Удержать покупателей застройщики пытаются при помощи специальных условий: Алексей Попов приводит пример Москвы, где в мае--июне на первичном рынке было 4 тыс. лотов со «специальными ценами», а сейчас — 7 тыс.
Коммерсантъ
По словам руководителя ЦИАН Алексея Попова, повышение стоимости новостроек замедлилось на отечественном рынке: ни в одном из российских городов показатель не превысил 4% за месяц.
Экономика сегодня
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 107,9 тысячи рублей в крупнейших российских городах.
Экономика сегодня
Средний «квадрат» в новостройках Ярославля в августе 2021 года стоил 73 тыс. руб., что на 34% больше, чем в первом квартале.
РБК

С чего всё началось

Новостройки показали стабильность
В Москве, согласно расчетам ЦИАН, за месяц средняя стоимость новостроек не изменилась и составляет 284 тыс. руб. за 1 кв. м. Руководитель департамента консалтинга и аналитики "Азбуки жилья" Ярослав Дарусенков отмечает, что за год районом — лидером по росту цен на новостройки в Москве оказалось Марфино, где средний показатель увеличился в 2,4 раза (до 450,9 тыс. руб. за 1 кв. м).
Коммерсантъ03:05

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