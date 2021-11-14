Петербургский дневникЦены на новостройки в Петербурге по итогам этого года вырастут более чем на 20 процентовПо словам руководителя «ЦИАН Аналитики» Алексея Попова, которые приводит ТАСС, к концу 2021 года квадратный метр в новостройках Петербурга будет стоить около 195 тысяч рублей.Петербургский дневникПо данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга по итогам 2020 года составила 156,6 тыс. рублей.ТАССНа рынке элитного жилья аналитики не ожидают значимого роста цен.ТАССВ то же время, как отмечает Алексей Попов, за счет общерыночной стагнации, характерной для вторички, значительного роста цен в этом сегменте, как и в домах других периодов постройки, не ожидается.Коммерсантъ ЕкатеринбургЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникКраснодарские известияРоссийская газетаПодробнее о событииНовостройки в Петербурге могут подорожать на 21% к концу годаРоссийская газета06:44Цены на «первичку» в Петербурге по итогам года могут вырасти почти на 30%78.ru14:30Цены на новостройки в Петербурге по итогам этого года вырастут более чем на 20 процентовПетербургский дневник11:27Жилье постсоветского периода на Урале за год выросло в цене на 11%Коммерсантъ Екатеринбург14:34Эксперты рассказали, что цены на жилье в новостройках Петербурга вырастут по итогам года до 26,4%Piter.tv06:20Эксперты: цены на жилье в новостройках в Петербурге по итогам года вырастут до 26,4%ТАСС05:39Неугомонный метр: достиг ли ценник на жилье в Краснодаре своего потолкаКраснодарские известиявчера в 05:45Показать ещёОценить4Поделиться