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Цены на новостройки в Петербурге по итогам этого года вырастут более чем на 20 процентов

По словам руководителя «ЦИАН Аналитики» Алексея Попова, которые приводит ТАСС, к концу 2021 года квадратный метр в новостройках Петербурга будет стоить около 195 тысяч рублей.
Петербургский дневник
По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга по итогам 2020 года составила 156,6 тыс. рублей.
ТАСС
На рынке элитного жилья аналитики не ожидают значимого роста цен.
ТАСС
В то же время, как отмечает Алексей Попов, за счет общерыночной стагнации, характерной для вторички, значительного роста цен в этом сегменте, как и в домах других периодов постройки, не ожидается.
Коммерсантъ Екатеринбург

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