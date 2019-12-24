В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составила 76030 рублей, увеличившись за неполных полгода на 5,4%, за месяц – на 1,2%. В Алтайском крае цена квадратного метра в новостройках выросла на 1,1%.

Новостройки в Алтайском крае за полгода подорожали на 1,1%

Политика Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Кино Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ "Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.

Общество Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Энергетика Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3% Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".

Общество Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50 – 200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.

Политика Посол Ирана призвал бороться с «экономическим терроризмом» США Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США, заявил РИА Новости новый посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Общество Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".