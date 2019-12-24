Экономика
Алтайская правдаНовостройки в Алтайском крае за полгода подорожали на 1,1%
В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составила 76030 рублей, увеличившись за неполных полгода на 5,4%, за месяц – на 1,2%. В Алтайском крае цена квадратного метра в новостройках выросла на 1,1%.
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Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%
Известия Татарстанавчера в 02:38
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Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях.
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Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50 – 200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.
Политика
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Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США, заявил РИА Новости новый посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
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Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
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Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России
Польский подход к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных отношений между странами.
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Двое неизвестных в Новой Москве в помещении магазина разбили банкомат и украли из него почти 7,4 млн рублей.
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В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы
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Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
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Алексей Лёмин вступил в должность главы Абакана
В Абакане руководитель территориальной избирательной комиссии вручила избранному Алексей Лёмину удостоверение главы города.
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Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной гимнастике Николай Куксенков объявил о завершении карьеры.