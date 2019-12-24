Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Москве подорожало жилье без права прописки

Ранее в декабре сообщалось, что объемы реализации апартаментов в российской столице увеличиваются — несмотря на то, что, согласно законодательству, в них нельзя регистрироваться. Право прописки дается только покупателям жилья, в то время как апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости.
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В Москве подорожало жилье без права прописки

Lenta.ru01:40

В Петербурге и области подскочили цены на новостройки

Росбалтвчера в 03:11

Новостройки в Иркутской области за полгода подорожали на 1,7%

IrkutskMediaвчера в 02:30

Объявлено, насколько подорожали новостройки в Калининграде за полгода

REGNUMвчера в 06:15

Цены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%

АБНвчера в 02:24

Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%

Известия Татарстанавчера в 02:38

Квадратный метр в Москве может подорожать до 10% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 14:11
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Происшествия

Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

ТАСС 01:18
Общество

Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»

Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
РБК вчера в 23:00
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Коммерсантъ вчера в 22:34
Политика

Назарбаев рассказал о первой встрече с Путиным

Известия вчера в 23:21
Кино

Трамп рассказал о съемках в фильме «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью принять участие в съемках в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Экономика сегодня 01:26
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Пункт А вчера в 08:33
Происшествия

В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода

Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.
Kursk.com вчера в 23:22
Гаджеты

Новый смартфон Nokia получит платформу, производящуюся по древнему техпроцессу

На самом деле точно неясно, какую платформу получит новинка, но источник говорит о линейке Snapdragon 200, а из актуальных платформ там только Snapdragon 215.
iXBT.com вчера в 13:27
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Фигурное катание

Состав сборной России на чемпионат Европы станет известен 29 декабря

Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что состав национальной сборной на чемпионат Европы станет известен 29 декабря.
Матч ТВ 01:59
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными.
РИА Новости вчера в 10:30
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Аналитики компании Counterpoint Research составили топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире.
Piter.tv 00:58
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей 23 декабря в 11:03
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Девушка выжила, упав под поезд на станции метро «Пушкинская» в Москве

РИА Новости 01:04
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa 22 декабря в 03:01
Здоровье

По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии

Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Ugpressa.ru вчера в 02:37
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Экономика

Ведущие американские фондовые индексы обновили максимумы

S&P 500 и NASDAQ показали рост на фоне заявления Дональда Трампа о прорыве в заключении первой фазы торгового соглашения с Китаем, а также новостей об отставке главы Boeing – пишет «Коммерсант».
Эхо Москвы 23 декабря в 20:04
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Авто

Volkswagen представит 34 новинки в 2020 году

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года.
Автостат вчера в 07:57
Кино

«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»

Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
ТАСС 23 декабря в 07:35
Армия и оружие

ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 01:51
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК вчера в 16:47
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
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