Ранее в декабре сообщалось, что объемы реализации апартаментов в российской столице увеличиваются — несмотря на то, что, согласно законодательству, в них нельзя регистрироваться. Право прописки дается только покупателям жилья, в то время как апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости.

В Москве подорожало жилье без права прописки

Общество Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль» Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.

Транспорт В Севастополь прибыл первый российский поезд Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.

Происшествия В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.

Гаджеты Новый смартфон Nokia получит платформу, производящуюся по древнему техпроцессу На самом деле точно неясно, какую платформу получит новинка, но источник говорит о линейке Snapdragon 200, а из актуальных платформ там только Snapdragon 215.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Политика В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

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Экономика Ведущие американские фондовые индексы обновили максимумы S&P 500 и NASDAQ показали рост на фоне заявления Дональда Трампа о прорыве в заключении первой фазы торгового соглашения с Китаем, а также новостей об отставке главы Boeing – пишет «Коммерсант».

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Авто Volkswagen представит 34 новинки в 2020 году Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года.