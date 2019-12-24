Экономика
Lenta.ruВ Москве подорожало жилье без права прописки
Ранее в декабре сообщалось, что объемы реализации апартаментов в российской столице увеличиваются — несмотря на то, что, согласно законодательству, в них нельзя регистрироваться. Право прописки дается только покупателям жилья, в то время как апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости.
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Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%
Известия Татарстанавчера в 02:38
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Общество
Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»
Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Происшествия
Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска
Политика
Назарбаев рассказал о первой встрече с Путиным
Кино
Трамп рассказал о съемках в фильме «Один дома 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью принять участие в съемках в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Происшествия
В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода
Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.
Гаджеты
Новый смартфон Nokia получит платформу, производящуюся по древнему техпроцессу
На самом деле точно неясно, какую платформу получит новинка, но источник говорит о линейке Snapdragon 200, а из актуальных платформ там только Snapdragon 215.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Фигурное катание
Состав сборной России на чемпионат Европы станет известен 29 декабря
Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что состав национальной сборной на чемпионат Европы станет известен 29 декабря.
Политика
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Аналитики компании Counterpoint Research составили топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Здоровье
По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии
Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Экономика
Ведущие американские фондовые индексы обновили максимумы
S&P 500 и NASDAQ показали рост на фоне заявления Дональда Трампа о прорыве в заключении первой фазы торгового соглашения с Китаем, а также новостей об отставке главы Boeing – пишет «Коммерсант».
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Авто
Volkswagen представит 34 новинки в 2020 году
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года.
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.