Экономика

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С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей. Рынок российских новостроек исследовал портал «Мир квартир».
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

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В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44
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Политика

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В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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РИА Новости вчера в 12:10
Музыка

Зрители раскритиковали выступление подопечной Шнурова на шоу «Голос»

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Обвиняемый в попытке подрыва «Сапсана» получил 22 года колонии

В июле 2017 года скоростной поезд, двигающийся по направлению Москва — Петербург наехал на конструкцию из металла, которую злоумышленники установили на железнодорожных путях.
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Хоккей

Ковальчук заработал за сезон в «Кингз» 14 млн долларов

Заработок Ковальчука, как утверждает «Чемпионат», за это время составил более $ 14 млн: 8,5 млн – в прошлом сезоне, 3 млн бонусов в нынешнем сезоне и пропорциональная часть базовой зарплаты в нынешнем сезоне – 286 022 (Ковальчук был в команде 76 дней регулярного чемпионата из 186, за которые рассчитывается окладная часть).
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СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
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Общество

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Политика

Эксперт назвал незаконными санкции США против «Северного потока — 2»

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Культура

Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Коммерсантъ 02:55
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Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
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Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

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Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Орел" не отвечает выданному "Роскосмосом" техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не более трех рейсов.
РИА Новости вчера в 19:54
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
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В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

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28-летняя Настя Ивлеева кардинально изменила имидж

Вчера же свой новый образ продемонстрировала 28-летняя Анастасия Ивлеева.
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В США заявили о разваливающейся военной технике России

Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.
Lenta.ru 02:07
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Американские конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по статье "Превышение полномочий".
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В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа

Россия и Украина подписали сбалансированный протокол по транзиту газа через украинскую территорию, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.
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В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

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В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

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Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании дочери в Химози

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Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
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