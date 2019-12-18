Экономика

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С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей. Рынок российских новостроек исследовал портал «Мир квартир».
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

Подробнее о событии

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

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В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

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С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

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Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44
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Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

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Происшествия

Суд в Швеции пожалел изнасиловавших женщину беженцев

Суд в Стокгольме (Швеция) пожалел и отказался депортировать двух беженцев из Эритреи, изнасиловавших и избивших местную жительницу.
Lenta.ru вчера в 22:50
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Ведомости 19 декабря в 17:14
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru вчера в 14:46
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Усолье.Инфо 17 декабря в 22:12
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

ТАСС вчера в 07:40
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости вчера в 12:10
Политика

Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Реальное время 19 декабря в 08:33
Происшествия

Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
ТАСС 00:11
Политика

Орешкин поделился итогами переговоров Путина и Лукашенко

Невские Новости вчера в 07:22
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Пресс-служба «Арсенала» объявила о назначении Микеля Артеты на пост главного тренера команды.
Soccer.ru вчера в 09:20
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
Политика

WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине

Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 23:52
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета 19 декабря в 10:47
Футбол

Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев

"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" — подписал рулевой "железнодорожников" фото с наградой.
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Пригожин рассказал об угрозах от отца Фриске

После критики в адрес сестры покойной Жанны Фриске продюсеру Иосифу Пригожин стали поступать сообщения с угрозами.
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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

Овечкин ещё отметился результативной передачей, набрав, таким образом, два очка.
RT на русском 00:14
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru вчера в 18:35
Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
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Общество

В Домодедово задержали сразу 40 израильтян

Посольство Израиля в Москве сообщило о задержании около 40 своих граждан в аэропорту Домодедово. Причины пока остаются неизвестными.
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Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Национальная служба новостей вчера в 15:17
Общество

Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Известия вчера в 20:49
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

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Свободная Пресса вчера в 09:23
Политика

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи, сообщается на сайте российского постпредства.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

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"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
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Экономика

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РБК 19 декабря в 23:00
Космос

В Китае назвали 10 важнейших научно-технических достижений 2019 года

В Китае прошло мероприятие по демонстрации достижений в области науки и техники, где был озвучен список важнейших достижений нынешнего года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
РЕН ТВ 18 декабря в 08:03
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