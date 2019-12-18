Экономика

КомпанияКомпанияНовостройки в России подорожали на 9%

С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей. Рынок российских новостроек исследовал портал «Мир квартир».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец07:23

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета06:35

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопсвчера в 04:50

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалтвчера в 08:05

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета06:28

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новостивчера в 03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика

«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске

«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
BFM.ru 17:05
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Происшествия

СМИ установили личность стрелявшего на Лубянке

Известия 16:37
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

ФАН 09:59
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Экономика

Акции не для всех: как для россиян изменятся правила игры на бирже

В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже.
Прибыль RU вчера в 07:08
Политика

Большая пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 18 минут

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года длилась 4 часа 18 минут.
МИР 24 09:20
Происшествия

Чемпион мира по вольной борьбе избил подчинённого в Якутии

В Якутске в офисе компании «Саханефтегазсбыт» случилось ЧП: генеральный директор, депутат Госсобрания Виктор Лебедев в ходе конфликта, связанного с трудовыми отношениями, нанёс подчиненному несколько ударов в лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:32
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС 12:07
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

Peterburg2.ru 04:56
Недвижимость

Появятся ли в России торгцентры-призраки

Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Коммерсантъ 17:31
Хоккей

Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ

ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Lenta.ru 12:08
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru 05:03
Политика

Путин негативно оценил рассуждения о сдаче Ленинграда во время ВОВ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал популярные в последнее время рассуждения, согласно которым руководству СССР следовало сдать Ленинград врагу во время Великой отечественной войны.
Planet Today 05:47
Общество

Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян

Стала известна причина задержания более 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово.
РЕН ТВ вчера в 11:34
Общество

Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Известия 07:33
Технологии

IBM разработала новые батареи на основе морской воды

Инженеры американской компании International Business Machines разработали новые батареи на основе морской воды.
МедиаПоток 11:44
Политика

Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, однако, по его словам, надо проследить, чтобы перенос выходного с мая на декабрь не затронул интересы сельхозпроизводителей.
Газета.Ru 08:36
Происшествия

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 06:13
Армия и оружие

Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о высказываниях Путина об Украине

На пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов о российско-украинских отношениях, в том числе о газовом конфликте двух стран, а также высказался о прошедшем в Париже саммите в «нормандском формате», минских соглашениях и ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 06:42
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

ToDay News Ufa 17 декабря в 08:26
Спорт

Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Газета.Ru 17:56
Кино

Вышел экспортный IMAX-трейлер «Вторжения» Бондарчука

Российская газета вчера в 11:45
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today вчера в 04:47
Игры

Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников

Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
CyberSport.ru 11:06
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 19:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное