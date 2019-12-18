Экономика

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С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей. Рынок российских новостроек исследовал портал «Мир квартир».
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

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Российская газета19 декабря в 06:35

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44
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Политика

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Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Кино

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Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

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Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 23:50
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«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке

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Козак оценил договоренности между Россией и Украиной по газу

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ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки

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У мужа Заворотнюк заблокировали счета

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Угрожавший Пригожину отец Фриске обвинил в конфликте журналистов

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Лавров: Украина предложила для разведения сил участки «в чистом поле»

При обсуждении вопроса о разведении сил и средств участников конфликта в Донбассе Украина предложила три участка в "чистом поле", которые не окажут значительного влияния на безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
Российская газета 09:52
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