Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

За последний год средние цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья –– на 8%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость» по крупным городам. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

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В России почти за год на 12% подорожали новостройки

Комсомольская правда01:08

Новостройки снова поднялись в цене в России

РЕН ТВвчера в 18:28

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°вчера в 22:18

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News.ruвчера в 18:46

Бюджет покупки квартиры в Москве снизился

Lenta.ruвчера в 23:01

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

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В Саратовской области новостройки за год подорожали на 4%

Регион 6406 октября в 10:01
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Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

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РИА Новости вчера в 20:27
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
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Авто

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ТАСС вчера в 20:05
Финансы

Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 06 октября в 07:42
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости 02:05
Экономика

Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность

Сегодня, если торговые сети начнут передавать продукты на благотворительность, им придется заплатить налог на прибыль 20% и НДС.
Известия вчера в 19:40
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Выпущенная американскими моряками ядерная ракета пролетала рядом с пассажирским самолетом Airbus мексиканских авиалиний, который выполнял рейс из Гвадалахары в Тихуану.
Известия вчера в 21:52
Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Российская газета вчера в 05:59
Армия и оружие

Переговоры Трампа и Эрдогана привели к выводу войск США из Сирии

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана 6 октября привели к незамедлительному приказу о выводе американских войск из зоны операции Анкары на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал NBC.
РЕН ТВ 00:45
Хоккей

«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»

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Чемпионат вчера в 21:25
Энергетика

Новак посоветовал забыть о нефти за $100

В долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на текущем уровне в $50 за баррель, сообщил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак.
Ведомости вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru вчера в 08:42
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Известия вчера в 12:06
Экономика

В России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Политика

В Волгоградской области назначили заместителя губернатора по соцсфере

Зина Мержоева заняла должность заместителя губернатора Волгоградской области, курирующего социальную сферу.
Волгоградская правда 01:54
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Наука

Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением, но он вам не понравится

Как полагают ученые, на животноводство приходится 15% мировых выбросов углекислого газа, что приблизительно равно выбросам всех автомобилей, поездов, кораблей и самолетов на планете.
Naked Science вчера в 07:52
Гаджеты

Microsoft решила оставить Windows в прошлом

СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra вчера в 13:17
Политика

МИД Украины: Зеленский пытается завершить процесс по Донбассу

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Московский Комсомолец вчера в 19:00
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 18:30
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