Недвижимость

ИзвестияИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

За последний год средние цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья –– на 8%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость» по крупным городам. «Известия» ознакомились с документом.
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Lenta.ruвчера в 23:01

Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Телеканал 360°вчера в 22:18

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Новостройки снова поднялись в цене в России

РЕН ТВвчера в 18:28

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За год новостройки подорожали почти на 12%

Накануне.Ruвчера в 21:06
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Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

AstroNews.ru вчера в 05:00
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Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов

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Газета.Ru вчера в 13:51
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Дни24 01:15
Политика

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Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

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Газета.Ru вчера в 14:15
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Газета.Ru вчера в 20:54
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Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

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Super.ru вчера в 06:00
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.
REGNUM вчера в 07:47
Авто

АвтоВАЗ отзывает почти 4 тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами

Новые автомобили вчера в 10:31
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Хакасия-Информ вчера в 23:45
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года

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RT на русском вчера в 04:47
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Московский Комсомолец вчера в 08:21
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Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

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Политика

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Боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался спустя несколько дней после участия в турнире в Грозном.
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Экономика

Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.
КП - Барнаул вчера в 21:48
Армия и оружие

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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
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"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца

Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
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