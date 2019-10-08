Недвижимость
ИзвестияНовостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Авто
Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП
SpeedMe вчера в 00:35
Армия и оружие
Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 07:11
Политика
В Кремле оценили слова Трампа о желании «поладить с Россией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о намерениях поладить с Москвой расходятся с действиями Вашингтона.
РЕН ТВ 07:15
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие
В ЛНР заметили уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор
Машина была создана на базе плавающего транспортера ПТС-3.
ГЛАС.RU 09:42
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Технологии
Первый резидент «Сколково» зарегистрирован в Ивановской области
«Исследовательская группа Аддитэк» из Ивановской области стала первым в регионе резидентом инновационного центра «Сколково».
Кстати.News 07:11
Здоровье
В Волгограде представили передовой опыт профилактики ВИЧ
Окружное совещание по профилактике СПИДа прошло в Волгограде.
Вечерний Волгоград вчера в 14:50
Кино
Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»
Газета Metro 09:07
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor вчера в 03:33
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Спорт
IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР
Исполком Международного союза биатлонистов отказался рассматривать вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России.
Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
Аргументы недели вчера в 07:58
Теннис
Медведев обыграл Норри на турнире «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Шанхае одержал победу в двух сетах над британцем Кэмероном Норри.
Нева Спорт 09:32
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Авто
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX
Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня 05:14
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество
Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива
Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17