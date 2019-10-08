Недвижимость

Expert.ruExpert.ruВ России резко выросли цены на жилье

В документе говориться, что к осени 2019 года метр вторичного жилья стоит в среднем 65,4 тысячи рублей за метр. Эксперты компании называют такой рост цен рекордным, начиная с 2015 года. Также сообщается, что цены на «вторичку» выросли во всех без исключения регионах России.
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с чего всё началось

Новый счет: за год новостройки подорожали почти на 12%

Цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами –– за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Известия07 октября в 17:01

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Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

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Эксперты: российский рынок «вторички» достиг баланса спроса и предложения

РИА Новости07 октября в 04:56

В Кемерове с начала года подорожало вторичное жильё

Газета Кемерова07 октября в 03:29
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Появились первые изображения нового Mitsubishi Outlander

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«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Экономика

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
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Против Порошенко возбудили уголовное дело

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело о декларировании недостоверной информации.
Известия 03:28
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

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Профиль вчера в 09:28
Происшествия

В Петербурге из-за ремонта загорелся газопровод рядом с жилым домом

В ночь на 9 октября в Центральном районе Санкт-Петербурга под окнами жилого дома загорелся газопровод, сообщает ГУ МЧС России по городу.
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия 02:39
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных

Сразу после выписки из Европейского медицинского центра российскую актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов.
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Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
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REGNUM вчера в 23:54
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Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Телеканал 360° 01:52
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
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Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги

REGNUM 03:37
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

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Essential Phone 2 от создателя Android получил экран 32:9

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Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

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Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры

Роскачество отмечает, что проблемы, связанные с качеством рыбы и рыбной продукции, в России все еще остаются актуальными.
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Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
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